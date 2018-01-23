يخشون من تراجع الموقف العربي

تظاهرات منددة بزيارة نائب الرئيس الامريكي للمنطقة

غزة/ 22 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- نظم الفلسطينيون عدة تظاهرات في بيت لحم وغزة رفضا لزيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس للمنطقة.

وفي بيت لحم احرق الفلسطينيون في ساحة كنيسة المهند صور نائب الرئيس منددين بالانحياز الامريكي للكيان الصهيوني.
وفي غزة تظاهرت مئات النسوة من حركة حماس تنديدا بالزيارة التي تهدف الي تطويع الموقف الفلسطيني لصالح القبول بقرار الرئيس الامريكي
وقال النائب في المجلس التشريعي , أحمد بحر , أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي ' مايك بنس ' الي المنطقة هي غير مرحب بها , واعتبرها جزءا من المؤامرة علي الشعب الفلسطيني تهدف الي دفع الفلسطينيين للعودة لطاولة المفاوضات .
وأردف بحر خلال التظاهرة ان زيارة النائب 'بنس' تهدف الي تسهيل تطبيق القرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني والي جانب الاسراع في تهويد المدينة المقدسة للدولة الاحتلال .
ومن جانبه , رأي طلال أبو ظريفة , عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية , أن زيارة النائب الأمريكي ' بنس ' الي المنطقة للترويج بما تسمي صفقة القرن والي التخفيف من ردة الفعل الفلسطينية والعربية والشعبية علي قرار الرئيس الامريكي ' ترامب ' تجاه القدس .
وطالب أبو ظريفة , الدول العربية أن تلتزم بقرار الاجماع الفلسطيني ومنظمة العمل الاسلامي ووزراء الخارجية العرب بضرورة توحيد الموقف الجازم تجاه الادارة الامريكية حتي تتراجع عن القرار الامركي .
وحذر أبو ظريفة الي خطورة تداعيات الحالة الفلسطينية والعربية في حال لم تتراجع الادارة الامريكية عن قرارها تجاه القدس , فالموقف الامريكي حسب ما يقول أبو ظريفة منحاز بشكل واضح لكيان الاحتلال .
ومن ناحية أخري , عبرت مسؤولة العمل النسائي في حركة حماس , رجاء الحلبي , عن رفضها لزيارة النائب الامريكي الي المنطقة والتي تسعي لاهداف لا ترضي سوي دولة الاحتلال , مؤكدة من خشية تفاقم الوضع الفلسطيني في حالة لم يتراجع الرئيس الامريكي عن قراره المتعلق بالقدس.
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تظاهرات منددة بزيارة نائب الرئيس الامريكي للمنطقة

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