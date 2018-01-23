رئیس الجمهوریة فی مقابلة مع التلفزیون الایرانی

طهران/22 كانون الثانی/ینایر/ارنا – بدات القناة الاولي للتلفزیون الایرانی مساء الیوم الاثنین اجراء مقابلة مع رئیس الجمهوریة حسن روحانی الذی یتطرق فیها الي القضایا الداخلیة واهم المستجدات الاقلیمیة والدولیة.

ویتناول رئیس الجمهوریه فی هذا الحوار الذی یبث مباشره علی الهواء القضایا السیاسیه والاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه للبلاد وكذلك برامج واجراءات الحكومه.
وقد بدات هذه المقابلة قبل قلیل علي ان نوافیكم لاحقا بتفاصیلها.
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مقابله تلفزیونیه

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رئیس الجمهوریة فی مقابلة مع التلفزیون الایرانی

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