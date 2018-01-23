رئیس الجمهوریة فی مقابلة مع التلفزیون الایرانی

ویتناول رئیس الجمهوریه فی هذا الحوار الذی یبث مباشره علی الهواء القضایا السیاسیه والاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه للبلاد وكذلك برامج واجراءات الحكومه.

وقد بدات هذه المقابلة قبل قلیل علي ان نوافیكم لاحقا بتفاصیلها.

انتهي ** 1718

