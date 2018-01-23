فرنسا تجدد التاكيد علي ضرورة الاحترام بالاتفاق النووي

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة 'لو فيغارو' ردا علي سوال، إن الموقف الفرنسي يعتمد علي الحزم والتوازن، التوازن هو احترام التعهدات التي أطلقت في يوليو 2015 بشأن الاتفاق النووي الإيراني لان هذا الاتفاق قوي وطهران تحترم بنوده، وهو يمنع هذا البلد من الحصول علي السلاح النووي مما سيكون له عواقب وخيمة علي توازن المنطقة حسب تعبيره.

واضاف ان اي دوله تدير ظهرها لهذا الاتفاق فانها بلاشك ستجعله من دون قيمه، اما بالنسبة للحزم فان هذا الحزم سيكون بشان القدرات الصاروخيه الايرانية وفقا لقرار مجلس الامن الرقم 2231، مضيفا بان علي إيران ان تتعاون في هذه القضايا اذا ترغب في العودة الي المجتمع الدولي وإلا فإنها ستتهم بنيتها لتطوير السلاح النووي حسب تعبيره .

وصرح ان فرنسا تعهدت دوما بان تجري حوارا مع ايران حول موضوع الصواريخ البالستية والقضايا الإقليمية.

انتهي**2018 ** 1837

