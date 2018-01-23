قائد القوات البرية للجيش الايراني :

قذيفة لبيك - 1 الصاروخية النقطية اصابت اهدافها المحددة بنجاح

طهران / 22 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن قائد القوة البرية التابعة للجيش الايراني 'العميد كيومرث حيدري'، عن نجاح قذيفة 'لبيك – 1' الصاروخية النقطية، والقوة المدفعية القتالية المتحركة في اصابة الاهداف المحددة لها خلال مناورات 'محمد رسول الله' (ص) المشتركة.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اوضح العميد حيدري قائلا، انه خلال المرحلة الاولي من مناورات 'محمد رسول الله' (ص) المشتركة، فقد قامت الوحدات القتالية المتحركة التابعة للقوة البرية للجيش الايراني بأداء مهامها المحددة بكل نجاح.
وحول طبيعة المناورات التي انطلقت جنوب شرقي البلاد ومنطقة سواحل مكران، نوّه القائد العسكري الايراني الي ان هذه المناورات تحتوي علي ميزتين؛ الاولي هي ان كافة المعدّات والاجهزة المستخدمة فيها محلية ومصنعة لدي وزارة الدفاع وعلي ايدي العلماء الايرانيين الكفوئين، والاخري ان كافة التقنيات والتكتيكات المتبعة في هذه المناورات اعدّت بواسطة القادة العسكريين والمسؤولين لدي القوة البرية التابعة للجيش الايراني.
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قذيفة لبيك - 1 الصاروخية النقطية اصابت اهدافها المحددة بنجاح

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