القنصل العام التركي: تبريز لها الأولوية في استثماراتنا في إيران

وخلال لقائه المساعد السياسي والأمني لمحافظة أذربايجان الشرقية(شمال غرب) رحيم شهرتي فر اليوم الإثنين قال جاغلار إن من أولويات القنصلية التركية هي تطوير العلاقات والتعاون مع محافظة أذربايجان الشرقية مشيراً إلي أن تركيا تدعو باستمرار رجال الأعمال الأتراك إلي العمل في تبريز، كما تدعو أيضاً رجال أعمال تبريز إلي العمل في تركيا.

وأشار إلي إزدياد عدد الشركات التركية في تبريز وقال كلما ذهب وفد تجاري تركي إلي إيران دعوناه للتعرف علي الإمكانيات التي تتمتع بها مدينة تبريز.

وقال نسعي إلي عقد مؤتمر حول السياحة في تبريز بمشاركة وكالات السياحة التركية والأوروبية.

من جانبه أشار المساعد السياسي والأمني لمحافظة أذربايجان الشرقية رحيم شهرتي فر إلي المشتركات التاريخية والثقافية بين إيران وتركيا وقال: إن هذه المشتركات يمكن أن تشكل أرضية لتبادل السياح بين البلدين مشيراً إلي أن مهرجان 'تبريز 2018' السياحي يمكن أن يشكل فرصة جيدة لتحقيق هذا الأمر.

وأشار إلي رغبته في دخول المستثمرين الأتراك في مدينة تبريز وقال: إن الأرضية مهيئة لهذا الأمر ونأمل بأن يتحقق من خلال التعاون مع القنصلية العامة التركية.

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