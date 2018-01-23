السفير الإيراني لدي البوسنة:

لدي إيران عزم راسخ لمواجهة الإرهاب وعلي الدول تجنب إزداوجية المعايير وتصنيف الإرهاب إلي جيد وسيء

بلغراد / 22 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – أكد السفير الإيراني لدي البوسنة محمود حيدري إن لدي إيران عزم راسخ لمواجهة الإرهاب.

وفي تصريح له لوكالة الأنباء البوسنية 'كليكس' اليوم الإثنين قال حيدري إن الإرهاب يمثل تهديداً كبيراً ليس لمنطقة الشرق الأوسط فحسب بل للعالم أجمع وهذا ما بدا واضحاً خلال السنوات الأخيرة.
وشدد علي ضرورة تجنب الدول الغربية إزداوجية المعايير وتصنيف الإرهاب إلي جيد وسيء داعياً جميع الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط إلي الإتعاظ من الأحداث الأخيرة وأن تقرر مواجهة الإرهاب وأسباب ظهوره بكل حزم.
وأشار إلي إن إيران ومنذ إنتصار الثورة الإسلامية هي ضحية الإرهاب المدعوم من القوي الأجنبية وقدمت في هذا المجال آلاف الشهداء وإنها تعتز بدورها في إجتثاث جماعات إرهابية مثل داعش من المنطقة.
ولفت إلي فشل الذي لحق بأعداء الثورة خلال العقود العشرة الماضية وقال إن الأعداء لا سيما الكيان الصهيوني وداعميه وحلفائه فشلوا في زعزعة الإستقرار في إيران.
وحول مستقبل العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قال حيدري: متي ما تخلت الحكومة الأمريكية عن عدائها للشعب الإيراني وتعاملت مع إيران علي اساس الإحترام المتبادل والقبول بحقوق الشعب الإيراني فإن الظروف حينها ستختلف.
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لدي إيران عزم راسخ لمواجهة الإرهاب وعلي الدول تجنب إزداوجية المعايير وتصنيف الإرهاب إلي جيد وسيء

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