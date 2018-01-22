المدير التنفيذي لشركة شستا الإستثمارية: إيران وكوريا علي إستعداد للتعاون في مختلف المجالات

وخلال لقائه سفير كوريا الجنوبية لدي طهران اليوم الإثنين بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات خاصة علي صعيد التمويل والإستثمار والنفط والغاز و البتروكيماويات والأدوية والإسمنت والمعادن.

الإجتماع الذي عقد في مكتب السفير الكوري الجنوبي في طهران جاء بمشاركة الشركات الكورية الناشطة في إيران مثل أل جي وسامسونغ ودايفو وهيونداي وكيترا.

وأعلن لطفي استعداد إيران للتعاون مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات وخاصة تمويل المشاريع والإستثمارات المشتركة وتشكيل صندوق للإستثمارات المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية وسائر البلدان الأخري.

وقال: نظراً للإستثمارات التي رصدتها شركة شستا للإستثمارات والضمان الإجتماعي في العراق وأذربيجان في مجالات الإسمنت والأدوية فإن الشركة علي استعداد للتعاون مع الشركات الأجنبية والدول المختلفة في مجال الإستثمار.

من جانبه رحب السفير الكوري الجنوبي لدي طهران بتطوير التعاون مع إيران وخاصة مع شركة شستا الإيرانية العملاقة.

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