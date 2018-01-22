شريعتمداري: الأجواء متاحة لتمنية التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا

وأضاف محمد شريعتمداري اليوم الاثنين في حديث مع الصحفيين في ختام الإجتماع الرابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وبيلاروسيا بأنه لم يتم تحديد حد أقصي كمّي لتنمية التبادل الاقتصادي بين البلدين إلّا أننا حددنا نوعية مجالات هذا التعاون.

واعتبر شريعتمداري تنمية العلاقات المصرفية ركيزة تقوم عليها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مشيداً بالتعاون الايجابي الجاري بين بنك «تجارت» الايراني المتواجد في بيلاروسيا وبنوك هذا البلد حيث يتم هناك إصدار كفالات ونقل أموال.

وأشار وزيرالصناعة والمناجم والتجارة الايراني إلي تخصيص بنك تنمية الصادرات الايراني مبلغ 50 مليون يورو لدعم النشطاء الاقتصاديين في بيلاروسيا مشيداً بالقفزة النوعية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مبيناً لما عرضه الإيرانيون هناك من خدمات فنية وهندسية.

كما أعلن شريعتمداري عن إتفاقات بين البلدين بشأن الأدوية والأجهزة الطبية وتأسيس شركة مشتركة لانتاج الدواء إضافة إلي تعاون علمي آكاديمي وتوقيع وثيقة تعاون طبي دوائي.

هذا وأشار الوزير الي بدء عملية إنتاج سيارة «سمند» الايرانية في مصنع صناعات السيارات المشترك الذي تم إنشاؤه في روسيا البيضاء باستثمار مشترك مشهراً بوجود خطة لتصدير هذا النوع من السيارة الي دول اوراسيا.

ختاماً إعتبر شريعتمداري روسيا البيضاء سوقاً واسعة النطاق للنشطاء الايرانيين العاملين في حقل البني التحتية للطرق والمباني متمنياً لهم النجاح في إستثمار هذه السوق.

إنتهي** ع ج**2344

