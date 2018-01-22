شريعتمداري: الأجواء متاحة لتمنية التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا

طهران/ 22 كانون الثاني/ يناير – إرنا – أعلن وزيرالصناعة والمناجم والتجارة الايراني عن إعداد خارطة طريق للتعاون بين ايران وبيلاروسيا تم خلالها تعزيز التعاون في شتي المجالات الاقتصادية إعتباراً من اليوم حتي نهاية عام 2020.

وأضاف محمد شريعتمداري اليوم الاثنين في حديث مع الصحفيين في ختام الإجتماع الرابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وبيلاروسيا بأنه لم يتم تحديد حد أقصي كمّي لتنمية التبادل الاقتصادي بين البلدين إلّا أننا حددنا نوعية مجالات هذا التعاون.
واعتبر شريعتمداري تنمية العلاقات المصرفية ركيزة تقوم عليها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مشيداً بالتعاون الايجابي الجاري بين بنك «تجارت» الايراني المتواجد في بيلاروسيا وبنوك هذا البلد حيث يتم هناك إصدار كفالات ونقل أموال.
وأشار وزيرالصناعة والمناجم والتجارة الايراني إلي تخصيص بنك تنمية الصادرات الايراني مبلغ 50 مليون يورو لدعم النشطاء الاقتصاديين في بيلاروسيا مشيداً بالقفزة النوعية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مبيناً لما عرضه الإيرانيون هناك من خدمات فنية وهندسية.
كما أعلن شريعتمداري عن إتفاقات بين البلدين بشأن الأدوية والأجهزة الطبية وتأسيس شركة مشتركة لانتاج الدواء إضافة إلي تعاون علمي آكاديمي وتوقيع وثيقة تعاون طبي دوائي.
هذا وأشار الوزير الي بدء عملية إنتاج سيارة «سمند» الايرانية في مصنع صناعات السيارات المشترك الذي تم إنشاؤه في روسيا البيضاء باستثمار مشترك مشهراً بوجود خطة لتصدير هذا النوع من السيارة الي دول اوراسيا.
ختاماً إعتبر شريعتمداري روسيا البيضاء سوقاً واسعة النطاق للنشطاء الايرانيين العاملين في حقل البني التحتية للطرق والمباني متمنياً لهم النجاح في إستثمار هذه السوق.
إنتهي** ع ج**2344



برچسب ها

اقتصاد

وزيرالصناعة الايراني

ايران

روسيا البيضاء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

شريعتمداري: الأجواء متاحة لتمنية التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا

معظم المشاهدات

نيجرفان بارزاني يؤكد علي وحدة العراق وسيادة اراضيه

خلال لقائه لاريجاني

نيجرفان بارزاني يؤكد علي وحدة العراق وسيادة اراضيه

سليم الجبوري: بعد قرار المحكمة الاتحادية، موعد الانتخابات أصبح ملزما لنا

سليم الجبوري: بعد قرار المحكمة الاتحادية، موعد الانتخابات أصبح ملزما لنا

شمخانی: ایران تستخدم كل طاقاتها لازالة العقبات امام الحوار بین بغداد واربیل

خلال لقائه نیجرفان بارزانی

شمخانی: ایران تستخدم كل طاقاتها لازالة العقبات امام الحوار بین بغداد واربیل

لاريجاني: استراتيجية ايران مع وجود اقليم كردستان في اطار الدستور العراقي

خلال استقباله نيجرفان بارزاني

لاريجاني: استراتيجية ايران مع وجود اقليم كردستان في اطار الدستور العراقي

ظريف: عهد حرمان الاخرين من الامن قد ولّي وحلّ عهد ايجاد الشبكات الامنية

في مقال بصحيفة 'فايننشال تايمز'

ظريف: عهد حرمان الاخرين من الامن قد ولّي وحلّ عهد ايجاد الشبكات الامنية

أحدث الأخبار

ايران حققت انجازات ملحوظة في مجال استخراج النفط والغاز من الحقول المشتركة

جهانغيري :

ايران حققت انجازات ملحوظة في مجال استخراج النفط والغاز من الحقول المشتركة

قاسمي: علاقات إيران وألمانيا آخذة بالتنامي

قاسمي: علاقات إيران وألمانيا آخذة بالتنامي

المدير التنفيذي لشركة شستا الإستثمارية: إيران وكوريا علي إستعداد للتعاون في مختلف المجالات

المدير التنفيذي لشركة شستا الإستثمارية: إيران وكوريا علي إستعداد للتعاون في مختلف المجالات

سفير بلاروسيا السابق: حجم التجارة بين إيران وبلاروسيا حقق الرقم القياسي

سفير بلاروسيا السابق: حجم التجارة بين إيران وبلاروسيا حقق الرقم القياسي

شريعتمداري: الأجواء متاحة لتمنية التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا

شريعتمداري: الأجواء متاحة لتمنية التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا

موضوعات مرتبط