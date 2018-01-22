بعد اعتقال النائب عمر عبد الرازق

ارتفاع اعداد النواب المختطفين في سجون الاحتلال الي 13 نائبا

غزة/ 22 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- أكد الناطق الإعلامي لمركز أسري فلسطين للدراسات الباحث 'رياض الأشقر' بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدي الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم ليصل الي (13) نائباً بعد اعاده اختطاف النائب 'عمر عبد الرازق' من سلفيت.

وأوضح 'الأشقر' في تصريح وصل مراسلنا بان قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الاثنين منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة سلفيت ووزير المالية في الحكومة العاشرة ' عمر محمود عبد الرازق (مطر) ' 54 عام وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اعادت اعتقاله مر اخري واقتادته الي جهة مجهولة، ولم يمضي علي اطلاق سراحه سوي اقل من شهرين، ليرتفع عدد النواب المختطفين الي 13 نائب .
وأشار 'الاشقر ' بان النائب 'عبد الرازق' كان اعتقل سابقاً كغيره من نواب الضفة 7 مرات، وامضي ما يزيد 7 سنوات في سجون الاحتلال ، كان اخرها لمدة 4 شهور في الاعتقال الإداري حيث اعتقل في شهر يوليو واطلق سراحه في اواخر نوفمبر من العام الماضي، واعيد اعتقاله فجر اليوم .
وبين 'الأشقر' بان اعداد النواب المختطفين لدي الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصلت حالات الاعتقال بين النواب حوالي 60 نائب خاضوا تجربة الاعتقال، وخلال العام الماضي فقط رصد المركز 14 حالة اعتقال استهدفت النواب من بينهم 3 من النائبات وهن النائبة ' خالده جرار' ولا تزال معتقلة ادارياً ، والنائب سميرة الحلايقة واطلق سراحها بعد 3 شهور ، والنائبة المقدسية 'جهاد ابوزنيد' واطلق سراحها بعد التحقيق معا لساعات .
واعتبر 'الاشقر' اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الي تحويلهم الي الاعتقال الإداري، ، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلي أي مبرر قانوني .
وجدد' الاشقر' مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف امام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من اجل الضغط علي الاحتلال لوقف التعدي علي القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين واطلاق سراحهم جميعاً.
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ارتفاع اعداد النواب المختطفين في سجون الاحتلال الي 13 نائبا

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ارتفاع اعداد النواب المختطفين في سجون الاحتلال الي 13 نائبا

بعد اعتقال النائب عمر عبد الرازق

ارتفاع اعداد النواب المختطفين في سجون الاحتلال الي 13 نائبا

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