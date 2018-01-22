قاسمي : نأمل بعودة العلاقات مع كردستان العراق كما في السابق في اطار عراق واحد

طهران/ 22 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي حول زيارة رئيس وزراء اقليم كردستان العراق الي طهران، اننا نحرص علي عودة العلاقات مع الأقليم كما في السابق وان نتمكن من تعزيز هذه العلاقات في اطار عراق واحد موحد.

وفي لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين وردا علي سؤال حول زيارة نيجرفان بارزاني الي طهران ومحادثاته مع المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اشار قاسمي الي اجراء محادثات طيبة خلال هذه اللقاءات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي معرض رده علي سؤال اخر، فند المتحدث باسم الخارجية الايرانية مزاعم وزارة الداخلية البحرينية بانها احبطت 19 مخططا ارهابيا مدبرا من جانب ايران، واصفا هذه المزاعم بانها غير حقيقية وكاذبة.
وردا علي سؤال اخر حول تصريحات مسؤولي شركة 'ايرباس' بشان تأخير موعد تسليم الطائرات الي ايران، وفيما اذا كانت العقبات التي تضعها اميركا تشكل انتهاكا للاتفاق النووي، اوضح قاسمي بان اميركا ملزمة بتنفيذ الاتفاق النووي تماما وفقا للمادة 22 من خطة العمل المشترك الشاملة وتسهيل بيع طائرات الركاب الي ايران، وهذا جزء من التزاماتها.
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قاسمي : نأمل بعودة العلاقات مع كردستان العراق كما في السابق في اطار عراق واحد

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