قائد عسكری ایرانی : التظاهرات والاضطرابات فی امریكا ستتواصل

وفی معرض تعلیقه علي المسیرات الاحتجاجیة للشعب الامریكی ضد النظام الحاكم فی هذا البلد، اكد العمید جزائری علي المجتمع الدولی بضرورة الدفاع عن حقوق الشعب الامریكی واحجاجاته ضد السیاسات الشیطانیة لحكامهم وان لایسمح لهم بمزید من الاضطهاد وتعریضهم لصدمات نفسیة وجسمیة.

واردف، رغم العقبات التی وضعها المسؤولون الامریكان امام خطاب الثورة الاسلامیة الا ان جزءا من الشعب الامریكی یُعتبرون من مناصریها ویطالبون الحكومة فی هذا البلد ان یضعوا حدا لانتهاكاتهم.

وفی الختام قال مساعد رئیس هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة ان استمرار الاضطرابات فی امریكا یملی علي حكامها بان لایتدخلوا فی شؤون الدول الاخري.

انتهي**م م/ح ع**

