برلماني لبناني: الامريكيون فشلوا في الصاق تهمة الارهاب بحزب الله فلجأوا الي تهمة الاجرام

و اضاف رحمة بان اللجنة الاميركية المكلفة تقصي الحقائق حول حزب الله في لبنان تسعي لتشويه صورة الحزب بعد الفشل في الصاق تهمة الارهاب بحق المقاومة اللبنانية .

واشار رحمة الي ان الاميركيين سيحاولون جمع معلومات حول اقتصاديين ورجال اعمال شيعة بحجة انتمائهم الي حزب الله الا ان الطرف اللبناني لن يوافق علي السير في هذا المسار الاتهامي غير المنصف ويعتبر النائب اللبناني ان وجود الرئيس ميشال عون في سدة الرئاسة يشكل ضمانة علي هذا الصعيد وفيما يلي نص المقابلة كاملة:

*ارنا: نبدأ من الشكل، وفق اي منطق قانوني تأتي لجنة تقصي حقائق اميركية الي لبنان ؟

** اميل رحمة: هذا السؤال مهم لان الجانب الشكلي في مجيء لجنة تقصي حقائق اجنبية الي اي بلد من البلدان توازي من حيث الأهمية المضمون الذي تعمل عليه هذه اللجنة . ومن حيث الشكل عمل هذه اللجنة في لبنان يجب ان يكون منسق مع وزارة العدل والحكومة اللبنانية . وفي هذا الجانب انا مطمئن لان وجود الرئيس ميشال عون في سدة الرئاسة هو ضمانة لعدم التفريط بالسيادة ومتطلباتها .

*ارنا: هناك معلومات صحافية متداولة عن مجيء اللجنة وانها حصلت علي معلومات تتعلق بالوضع المالي للحزب وغادرت لبنان . هل هذه المعلومات دقيقة ؟

** اميل رحمة: في الحقيقة لا استطيع ان اؤكد او انفي والخبر اذا كان صحيحا فهذا يعكس خللا ما لانه من غير المناسب ان تأتي اللجنة بشكل سري . في كل الاحوال اعتقد انه حري بالجهات اللبنانية ان تكون صادقة تجاه التهم الموجهة اميركيا الي حزب الله . كما هو معلوم فان حزب الله لديه موقف ديني رافض لاي اتجار بالمخدرات كما انه لا يمارس اي اعمال تجارية حتي ولو كانت شرعية وقانونية . يعرف اللبنانيون ان حزب الله حزب نظيف . هذا الامر يزعج الامريكيين الذين يسعون لتشويه صورة حزب الله . هم فشلوا في الصاق تهمة الارهاب به فلجأوا الي تهمة الاجرام . هذا ملف جديد سيحاولون العمل عليه من اجل تشوبه صورة الحزب الذي حرر الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي ومن الارهاب التكفيري .

*ارنا: ما هي نوعية المعلومات التي ستحاول اللجنة الحصول عليها من لبنان ؟

** اميل رحمة: سيسألون عن اقتصاديين ورجال اعمال ينتمون للطائفة الشيعية وسيعتبرونهم منتمين الي حزب الله وهذا خطأ . ان يحب اي انسان حزب الله لا يعني انه منتم تنظيميا اليه.كل قوانين العالم ترفض هذه المعادلة التي يحاول الاميركيون تطبيقها بهدف الضغط علي حزب الله . القانون الفرنسي كما الانغلوسكسوني ينصان علي عدم جواز هذا المبدأ .

*ارنا: هل لبنان ملزم بالتجاوب مع ما تطلبه اللجنة ؟

** اميل رحمة: لا لبنان غير ملزم الا اذا تم توقيع بروتوكول تنسيق احتراما للسيادة الوطنية . في كل الاحوال اعود واشير الي اننا نطمئن لوجود فخامة الرئيس عون الحريص علي تحقيق العدالة والانصاف والرافض لالحاق لظلم باي طرف في لبنان خاصة ان الملف مفبرك ولن يصلوا الي اي نتيجة في لبنان .

*ارنا: ما هو المسار الذي يمكن ان تتخذه الامور علي ضوء عمل اللجنة في لبنان؟

** اميل رحمة: لا يمكن التوقع في هذا الملف .كل ما يقوم به الاميركيون هو اجتراح وسائل لتشويه صورة حزب الله والمحاولة الحالية الساعية لتجريم حزب الله هي المحاولة الاكثر هشاشة برأيي.

*ارنا: في حال عدم حصولهم علي معطيات من وزارة العدل اللبنانية تساهم في الوصول الي غايتهم هل يمكن القول ان المحاولة ستكون بحكم الفاشلة ؟

** اميل رحمة: طبعا هذا الامر سيضعفهم ولكنهم لن يتسلموا بسهولة . انا لدي تجربة في قضية رجل الاعمال تاج الدين الذي تابعت ملفه بتكليف من رئيس مجلس النواب نبيه بري . تاج الدين القي القبض عليه في المغرب مع ان القانون المغربي يمنع القاء القبض علي شخص ترانزيت . وانا تابعت الملف مع مسؤولين مغربيين ولكن دون نتيجة لان العملية تمت بقرار كبير . هذه الحادثة تؤكد ان الاميركيين سيواصلون محاولاتهم .

*ارنا: هذا يعني اننا سنشهد نوع من البلطجة القانونية من قبل الاميركييين ؟

** اميل رحمة: نعم هذه هي العبارة الصحيحة والتي تعكس حقيقة السلوك الاميركي انا بلطجة بكل ما للكلمة من معني .

انتهي**387** 2344

