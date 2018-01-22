قاسمی : إستقرار البلدان الاقلیمیة رهن باستقرار المنطقة اجمع

طهران/22 كانون الثانی/ینایر/إرنا - اكد المتحدث باسم وزارة الخارجیة 'بهرام قاسمی'، ان الأمن والإستقرار الإقلیمی حصیلة الجهود المشتركة لكافة بلدان المنطقة.

وخلال مؤتمره الصحفی الأسبوعی، الیوم الإثنین وردا علي سؤال حول اقتراح وزیر الخارجیة الایرانی 'محمد جواد ظریف' حول إنشاء منتدي الحوار الإقلیمی، اكد قاسمی 'ان منتدي الحوار الإقلیمی الذی تطرق له الدكتور ظریف فی مقال نشره منذ فترة، لا یعنی بأننا نعتقد ان هذه المنطقة تقتصر علي بلد واحد یتابع سیاسة عدائیة'.
وأردف، اننا لا نري بأن المنطقة بأسرها تنحصر فی دولة واحدة بل هناك الكثیر من البلدان الاقلیمیة التی تجمعها علاقات جیدة مع إیران.
ونوه المتحدث باسم الخارجیة الي القول : اننا نعتقد بأن الأمن والإستقرار الإقلیمی حصیلة الجهود المشتركة لكافة بلدان المنطقة.
وتابع، هناك الكثیر من الأمور التی من الممكن أن تكون صعبة فی مجال التطبیق علي أرض الواقع لكن وجود بعض العقبات لا یعنی التخلی عن المُثل الصحیحة وعدم المثابرة لتحقیقها.
وفی سیاق متصل لفت قاسمی الي ان التطورات فی المنطقة أدت الي عدم استقرار الظروف فیها حیث عصفت بها الكثیر من التوترات ونحن نأمل فی توصل كافة البلدان الي إجماع فی الرأی وفی إطار بیئة عقلانیة لأن إستقرار كل واحد من هذه البلدان یسهم فی استقرار وأمن المنطقة برمتها.
إنتهی**أ م د/ ح ع**



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قاسمی : إستقرار البلدان الاقلیمیة رهن باستقرار المنطقة اجمع

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