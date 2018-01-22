رئيس مركز أبحاث مجلس الشوري الاسلامي:

نقل السفارة الامريكية الي القدس الشريف كان مشروع المثلث الامريكي العربي الصهيوني

طهران/ 22 كانون الثاني / يناير/ارنا- قال 'كاظم جلالي' رئيس مركز أبحاث مجلس الشوري الاسلامي ان القرار الامريكي غير الشرعي بنقل السفارة الي القدس الشريف هو مشروع المثلث الامريكي العربي الصهيوني الذي تم تنفيذه علي ثلاث مراحل وهي الترويج و الاجبار والمقاطعة .

وفي كلمته امام مؤتمر'تحرير المسجد الأقصي في أفق انتصار محور المقاومة' الذي بدأ اعماله اليوم الاثنين في مركز الدراسات الاستراتيجية الدفاعية في الجامعة الوطنية العليا للدفاع قال ان القرار الامريكي المشؤوم ستكون له تبعات بحيث يجب التعامل معه بدقة وحنكة وان القضية الفلسطينية والقدس الشريف هي الاهم بالنسبة للعالم الاسلامي وفي هذه الظروف يسعي الاعداء بجميع مايملكون من قوة سياسية واقتصادية واعلامية وعسكرية الي اثارة التفرقة بين الدول الاسلامية لابعادها عن قضيتها الاساسية وهي القضية الفلسطينية.
واشار رئيس مركز أبحاث مجلس الشوري الاسلامي الي نقل السفارة الامريكية الي القدس الشريف وقال : برأيي ان هذا القرار الامريكي اللامسؤول لم يكن مستبعدا حيث كانت الدبلوماسية الامريكية والصهيونية وخلال السنوات الخمس الماضية تبذل جهودا حيال الدول الرجعية العربية بمحورين: الاول سياسة التخويف من ايران التي انتهجتها امريكا والكيان الصهيوني والايحاء الي الرجعية الاقليمية بان ايران هي التهديد الحقيقي لها وبذلك ابعاد الدول والشعوب عن القضية الفلسطينية.. والثاني وهو المحور الاوسع نطاقا وهو اعتبار محور المقاومة المدافع الحقيقي عن الشعب الفلسطيني المظلوم بانه التهديد حيث قام الامريكان والكيان الصهيوني ومعهم الرجعية العربية بوضع المجاميع المقاومة وعلي رأسها حزب الله اللبناني علي قائمة المجاميع الارهابية وان ايران هي من تساندهم لذا تم توجيه الاتهام الي ايران بانها راعية للارهاب .
واضاف جلالي ان الاجراء الامريكي الوقح باعلان نقل سفارتها الي القدس الشريف لم يكن اجراء شخصيا اتخذه الرئيس الاميركي 'دونالد ترامب' بل كما اكد قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه المشاركين في مؤتمر رؤساء البرلمانات الاسلامية لمنظمة التعاون الاسلامي بان الرؤساء السابقين انتهجوا الطريق ذاته ولكن الرئيس الحالي اتخذ القرار النهائي .
واردف ان المسؤولين الاميركين وباتصالاتهم الرسمية وغير الرسمية ولتحقيق الاهداف غير المشروعة للكيان الصهيوني في المنطقة اجروا مفاوضات سرية مع الرجعية العربية الاقليمية لاجبارها علي قبول القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني وان بعض الحكام العرب استسلموا لذلك.
وبين جلالي ان بعض الدول العربية ادانت القرار الامريكي تحت لواء منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية ولكنها لم تتخذ الاجراء المناسب حيال هذا القرار.
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نقل السفارة الامريكية الي القدس الشريف كان مشروع المثلث الامريكي العربي الصهيوني

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