مساعد مدير الوكالة لشؤون الاخبار.

وكالة ارنا ترحب بتوثيق التعاون الاعلامي مع اندونيسيا

طهران/22كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلن مساعد مديرعام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء لشؤون الاخبار «يزدان حقي»، ان الوكالة ترحب بزيارة الوفود الصحفية من اندونيسيا و توثيق التعاون الاعلامي معها.

واضاف حقي اليوم الاثنين خلال لقائه وفد اعلامي اندونيسي، ان العالم يواجه اليوم ظاهرة « تغطية اخبار من جانب واحد» حيث ان القنوات و وسائل الاعلام في الدول الكبري تقوم بتغطية اخبار العالم حسب ميولها و تعرض صورة خاطئة لدول العالم.
واضاف ان وسائل الاعلام و من خلال التعاون المشترك بامكانها أن تغطي الحقائق كما هي.
وفيما أشار إلي أواصر العلاقات التاريخية والثقافية بين ايران واندونيسيا، اعرب عن امله بأن توفر زيارة الوفد الاعلامي الاندونيسي فرصة لتعزيز العلاقات الاعلامية لدي البلدين.
يذكر ان وفد الاعلامي الاندونيسي يزور ايران تلبية لدعوة من معاونية وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي في شؤؤن الاعلام للتعرف علي النشاط الاعلامي في ايران و توطيد التعاون الثنائي.
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فرهنگي

اندونيسيا

التعاون الاعلامي

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وكالة ارنا ترحب بتوثيق التعاون الاعلامي مع اندونيسيا

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