إنتهاء المرحلة الاولی من مناورات محمد رسول الله(ص)

توجیه انذار لسفینتین حربیتین للتحالف الدولی فی منطقة المناورات/ إطلاق قذائف 'فجر 5' وصواریخ 'نازعات'

طهران /22 كانون الثانی/ ینایر- اعلن المتحدث باسم المناورات المشتركة الخامسة للجیش الایرانی 'محمد رسول الله (ص)' الادمیرال محمود موسوی ان سفینتین حربیتین تابعتین لقوات التحالف قد غادرتا منطقة المناورات بعد تلقیهما تحذیرا بالابتعاد.

وقال الادمیرال موسوی مساعد شؤون العملیات والمتحدث باسم المناورات المشتركة الخامسة للجیش الایرانی 'محمد رسول الله (ص)'، انه فجر الیوم وفی الساعات الاولي لمرحلة استعراض القوة فی المناورات، اقتربت سفینتان حربیتان تابعتان لقوات التحالف من منطقة المناورات لمراقبة وحدات القوة البحریة للجیش الایرانی حیث تم رصدهما من قبل الطائرات المسیرة التابعة لهذه القوة.
واضاف، انه وبعد اطلاع المقر التكتیكی للمناورات علي هذا الموضوع، قامت طائرات الدوریة والاستطلاع بالتحلیق فوق السفینتین الحربیتین التابعتین لقوات التحالف ووجهت لهما التحذیر ومن ثم غادرتا منطقة المناورات.
كما اعلن المتحدث باسم المناورات المشتركة للجیش الایرانی 'محمد رسول الله (ص)' عن إطلاق قذائف 'فجر 5' وصواریخ 'نازعات' فی الیوم الاول للمناورات.
واضاف الادمیرال موسوی، لقد شهدنا الیوم اداء الوحدات البحریة فی السطح وتحت السطح والجو لرصد انشطة الوحدات المعادیة المفترضة واعتراضها والتصدی لها ومن ثم العمل علي تدمیرها لمنعها من الاقتراب من المیاه الاقلیمیة الایرانیة.
واضاف، لقد شهدنا بعد ذلك اداء الوحدات المدافعة عن الشریط الساحلی سواء المغاویر والعملیات الخاصة عبر استخدام قطع بحریة هجومیة لتدمیر الوحدات المتسللة.
وتابع المتحدث، انه من بعد ذلك تدخلت القوة البریة بتنظیمها القتالی لدعم القوة البحریة ومشاركتها فی الدفاع عن الساحل ومنع تغلغل العدو فی عمق البلاد، وعملت عبر دفاعها الساحلی وایجاد العقبات ونصب الكمائن وتنفیذ الدفاع الحازم امام قوات العدو واطلاق قذائف 'فجر 5' وصواریخ 'نازعات' الي جانب الدعم من القوة الجویة وطیران الجیش والمدفعیة، بصب حمم ثقیلة من النیران علي قوات العدو ومن ثم انهت عملیاتها باستخدام تكتیك الارض المسلحة لتدمیر العدو بصورة كاملة.
وقال الادمیرال موسوی فی الختام، انه خلال هذه العملیات قام طیارو القوة الجویة للجیش بدعم الوحدات الارضیة والبحریة، فیما یقوم مقر 'خاتم الانبیاء (ص)' للدفاع الجوی برصد المنطقة تماما وهو جاهز للتصدی لتسلل العدو.
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توجیه انذار لسفینتین حربیتین للتحالف الدولی فی منطقة المناورات/ إطلاق قذائف

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