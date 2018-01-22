دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني ليس إلّا مشروعاً سلطوياً عالمياً

وفي كلمة له تحت عنوان تحليل دور الولايات المتحدة في تثبيت ركائز الكيان الصهيوني مع التركيز علي نقل العاصمة إلي القدس الشريف أضاف ناصر ابو شريف اليوم الاثنين في الملتقي التخصصي ' تحرير المسجد الاقصي عنوان لانتصار محور المقاومة' المقام بطهران : تأجّلت العلاقة بين أميركا والكيان الصهيوني قبل عام 1948 وانحصرت علي مساندة الولايات المتحدة لهذا الكيان سياسياً فحسب ولكن اول دعم شامل للولايات المتحدة لخدمة الكيان المحتل بدأ منذ عام 1963 أيام جان اف كندي وكان ذلك العام منعطفاً تاريخياً لعلاقة الولايات المتحدة بالكيان ودعمها إياه.

وذكّر ابو شريف بأنّ أميركا بعد الهزيمة التي منيت بها مصر أيام حرب العرب واسرائيل حولت هذا الكيان الغاصب الي ذراعاً تنفيذياً لسياساتها وقدمت منذ عام 1948 حتي الآن 200 مليار دولار دعماً مالياً مباشراً للكيان الصهيوني ما يدل علي عمق الصلة بين الجانبين.

وقال ممثل حركة الجهاد الاسلامي في ايران: إنّ الولايات المتحدة أتبعت دعمها الاقتصادي لاسرائيل بدعم عسكري ودبلوماسي حيث قامت حتي الآن بتوظيف حق الفيتو لصالح اسرائيل 45 مرة ناهيك عن أحصائيات تدل علي مساندة نصف الشعب الامريكي لهذا الكيان الغاصب.

وإعتبر تحقيق هذه المآرب ناتجاً عن حركة الماكنة الاعلامية العملاقة التي تمتلكها الولايات المتحدة ونشاط الجالية اليهودية القاطنة في أميركا والتي تعتبرثاني أكبر جالية يهودية بعد تلك التي تسكن الأراضي الفلسطينية فضلاً عن دعم الكنيسة الانجيلية في الولايات المتحدة للكيان الصهيوني وإنتماء رؤساء أمريكيين كريغان وجيمي كارتر وبوش الأب والإبن وترامب ونائبه إلي هذه الكنيسة إضافة إلي انتماء 70 مليون أمريكي لهذه الكنيسة.

وأحصي ابو شريف عدد الجماعات اليهودية الناشطة في أميركا ب50 منظمة تكرس جل مهامها علي الإسناد المطلق للكيان الصهيوني وهي التي تتولي تقديم المساعدات المالية للكيان كما تتولي في نفس الوقت مهمة إختيار رئيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية ومرشحي مجلس الشيوخ معتبراً تسلم ترامب مقاليد الحكم زاد الطين بلة.

علماً بأنّ الملتقي التخصصي لتحرير المسجد الاقصي في ظل انتصارات تحالف المقاومة مقامٌ اليوم الاثنين في الجامعة العليا ومركزأبحاث الدفاع الوطني والدراسات الاستراتيجية.

إنتهي** ع ج**2344

