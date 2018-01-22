تفعيل الرحلات السياحية خير طريقة لتنظيم توافد السواح العراقيين إلي مدينة قم المقدسة

وأشاد عيسي رضائي اليوم الاثنين بالإهتمام الجاد لقسم السياحة التابع لمنظمة التراث الثقافي الايراني في سبيل تنظيم طريقة توافد السياح العراقيين الي البلاد معلناً عن تشكيل لجنة تنظيم السياح الوافدين من العراق تعمل تحت اشراف قسم السياحة التابع للمنظمة وبعضوية ممثلين عن مؤسسات مختلفة علي مستوي البلاد والمحافظات كمحافظة قم ومحافظة كرمانشاه ومحافظة إيلام ومحافظة خراسان الرضوية ومحافظة خوزستان التي تستقطب جميعاً أكبر عدد من السياح العراقيين وتأتي هذه الخطوة بهدف دراسة العقبات التي تحول دون إصدار التأشيرات وتوفيرالمواصلات وتنمية السياحة الطبية.

وأشار عيسي رضائي إلي دخول مليونين و500 الف زائر أجنبي الي مدينة قم المقدسة من جنسيات مختلفة من بينهم شيعة العراق وتركيا وجمهورية آذربيجان ولبنان والبحرين إضافة إلي دول اوروبية مؤكداً علي ضرورة التخطيط لتلك الفئة من الزوار العراقيين التي تصل قم المقدسة بطريقة لم ينسق لها من قبل دون تأشيرات وبمساعدة وسطاء غير قانونيين قد يتسببون في بعض الحالات في أحداث غير متوخاة.

و لفت المديرالعام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في قم الي إحصائية تبيّن نسبة من يزورون قم من الرعايا العراقيين بغرض العلاج تتراوح بين 15 الي 20 بالمائة من إجمالي عدد جميع السياح العراقيين مطالباً بدخول القطاع الخاص ومكاتب السفريات علي خط السياحة بين ايران والعراق وعرض الخدمات المنشودة لمنع استيلاء الوسطاء غير القانونيين علي سفر الرعايا العراقيين الي البلد.

علماً بأنّ قم تتمتع بوجود 5 فنادق راقية و27 فندقاً ذو نظام شقق و55 فندقاً بدرجة نجومية أدني و170 منزلاً للمسافرين و87 وحدة سكنية تم انشاؤها في الطرق الواقعة بين المدن لخدمة الزوار تسع جميعاً 10 آلاف سرير وتعرض خدمات إستضافة لزوار السيدة معصومة كريمة أهل البيت عليها وعليهم السلام. هذا وقد خططت ايران لزيادة عدد السياح الأجانب وفقاً لخطتها العشرينية من مليونين و500 الف إلي 8 ملايين سائح أجنبي و41 مليون سائح محلي حتي عام 2026 فضلاً عن كون مدينة قم المقدسة تحتضن مراكز علاجية راقية في مجال معالجة العقم وكذلك طب العيون وطب الاسنان مما جعلتها مقصداً لمرضي يتوخون العلاج من دول الخليج الفارسي.

إنتهي** ع ج**2344

