مير محمود موسوي : مير حسين موسوي في صحة جيدة

واشار مير محمود موسوي اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا، الي الشائعات التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة شقيقه، واكد ان هذه الشائعات لا اساس لها من الصحة.

واضاف ان مثل هذه الشائعات يتم بثها بين الحين والاخر في السنوات الاخيرة، مؤكدا انه يجهل الدوافع من وراء نشر هذه الشائعات.

وفيما شدد ان شقيقه لا يواجه اي مشكلة من الناحية الصحية اضاف «اسمح لي أن أكتفي بهذا القدر» وتابع قائلا ان مير حسين موسوي يعيش في ظروف عادية ولا يعاني من مشكلة خاصة .

وبشأن رفع الاقامة الجبرية عن «زهرا رهنورد» زوجة مير حسين موسوي اوضح ان والدة السيدة رهنورد في حالة صحية حرجة لذلك سمح لها بزيارة والدتها عدة مرات وذلك في حماية كاملة و انها قيد الاقامة الجبرية.

يذكر انه تم خلال الايام الاخيرة تداول شائعات علي نطاق واسع علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة مير حسين موسوي اخر رئيس وزراء في الجمهورية الاسلامية الايرانية (1989- 1981) .

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