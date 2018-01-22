امين عام مجلس الكنائس في ماليزيا: فلسطين محتلة و الدفاع عنها حق مشروع للشعب الفلسطيني

واشار شستري اليوم الاثنين في اجتماع اقيم لدعم الشعب الفلسطيني في كوالالمبور، الي الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين واضاف ان القدس مدينة مقدسة لجميع الاديان و رمز السلام بين كافة الاديان.

وندد ببناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية معتبرا ذلك اجراء غير مشروع.

واكد ان القضية الفلسطينية تهم المجتمع البشري داعيا اتباع كافة الاديان بمن فيهم المسيحيين الي العمل علي حل هذه القضية.

من جانبه نوه احد زعماء المذهب البروتستانتي «نغ كوك كي» إلي سياسات الكيان الصهيوني الهمجية واضاف ان التصرفات الوحشية للاسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني تفجع قلوب أي انسان بغض النظر عن دينه او نزعته السياسية .

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