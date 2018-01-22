تأكيد وزير الصناعة البيلاروسي علي تطوير العلاقات الاقتصادية مع ايران

واضاف فوفك اليوم الاثنين خلال لقائه وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني محمد شريعتمداري الذي يشارك في الاجتماع الرابع عشر للتعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وبيلاروسيا: تربطنا مع الجمهورية لاسلامية الايرانية علاقات جيدة وتم تطويرها خلال السنوات الماضية، وعقدت عدة اجتماعات بين اللجان المشتركة للبلدين ويجب علينا بذل قصاري جهدنا لتنميتها.

واشار الوزير البيلاروسي الي نمو التعاون التجاري بين البلدين خلال العامين الماضين وقال: هناك الكثير من الفرص متاحة حيث ان صناعة الماكنات والزراعة والطب و التعليم تهيئ ارضية ملائمة لتعاون مشترك وتأصيل العلاقات بين البلدين.

واوضح بانه يجب اتخاذ اجراءات من خلال اللجان المشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية مشيرا الي الارادة القائمة بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية في جمبع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا علي الاولوية وبذل الجهود في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقال ان بيلاروسيا علي اتم الاستعداد للتعاون مع ايران في مجالات التجميع (المونتاج) والتعليم .

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