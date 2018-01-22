خاميار يؤكد علي الوحدة كاستراتيجية مهمة لمعالجة مشاكل العالم الاسلامي

وخلال استقباله وفد اعلامي اندونيسي اشار خاميار» اليوم الاثنين، إلي اواصر العلاقات العريقة بين البلدين واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهتماما بالغا لعلاقاتها مع اندويسيا نظرا لما يتميز به هذا البلد من مكانة مهمة في العالم الاسلامي، وبامكان البلدين الاضطلاع بدور كبير في تحقيق التضامن الاسلامي.

وفي معرض تاكيده علي ضرورة تعريف الاسلام الحقيقي للعالم، اضاف ان العالم يواجه اليوم العديد من التحديات المتمثلة في محاولات القوي الكبري لفرض هيمنتهاعلي قضايا المسلمين ووضع عقبات امام تنمية الدول الاسلامية و كذلك بث الفرقة و الخلافات بينها.

وفيما وصف الظروف الراهنة بالحساسة للغاية اكد إن لجوء الجماعات المتطرفة الي العنف ناجم عن انطباعاتهم الخاطئةَ عن الاسلام الحقيقي.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار خاميار الي دور وسائل الاعلام في تبيين المشتركات والتناغم بين الشعوب الاسلامية، معربا عن امله باتخاذ خطوات كبيرة لارساء اسس السلام والعدالة والوحدة والمساواة والاخوة في العالم الاسلامي اعتمادا علي مبدأ التعايش السلمي.

وفيما وصف منظمة الثقافة و العلاقات الاسلامية جسرا للتواصل بين ايران وباقي دول العالم، اضاف ان مكاتب المنظمة تنشط في 63 دولة في العالم و تعمل علي عرض صورة واضحة و صحيحة عن ثقافة ايران و حضارتها الاسلامية.

من جانبه اكدت مسؤولة الملحقية الثقافية لدي السفارة الاندونيسية في طهران «تتي مودريكا» علي ضرورة اجراء حوار ثقافي بين المثقفين و المفكرين لدي البلدين.

ودعت الي عقد اتفاقيات للتعاون الاعلامي لما له من الدور المهم في توطيد العلاقات بين البلدين.

يذكر ان الوفد الاعلامي الاندويسي الذي يضم ستة اشخاص يزور ايران بهدف التعرف علي الامكانيات السياسية والثقافية والاقتصادية والسياحية للجمهورية الاسلامية الايرانية و التقي لحد الان عددا من مسؤولي وسائل الاعلام.

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