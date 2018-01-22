وزير الخارجية الجزائري يحذر من عودة عناصر داعش إلي إفريقيا

وقال عبد القادر مساهل، في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية دول غرب المتوسط (5+5) الأحد بالجزائر، إنه 'يتعين في إطار مجموعة 5+5 ترقية حوار يرمي إلي القضاء علي ظاهرة الإرهاب في المنطقة التي قد يتفاقم تهديدها بعودة إرهابيي داعش'.

في هذا السياق أشاد مساهل 'بالمكتسبات التي حققتها الحكومة العراقية في حربها علي الإرهاب التي تكللت بالانتصار علي تنظيم داعش'. كما دعا إلي ضرورة دعم 'الحل السياسي، لإنهاء المعاناة التي يواجهها الشعب السوري'.

وأكد مساهل: أن منطقة شمال إفريقيا والساحل 'عانت أكثر من غيرها من ظاهرة الإرهاب الذي انعكست إفرازاته علي مجتمعاتها وعلي اقتصادياتها وعلي تنمية بلدانها'، موضحا أن الإرهاب 'يتغذي من الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتعلقة بالاتجار بالبشر والمخدرات وجمع الفدية'.

وأكد عبد القادر مساهل أن الجزائر 'اعتمدت آليات ثنائية غير رسمية للحوار والتعاون كللت بنتائج مشجعة'. كما أنها 'طورت إستراتيجية لمكافحة التطرف تضعها تحت تصرف المنطقة والمجموعة الدولية'.

في هذا السياق، أشار عبد القادر مساهل إلي 'الوضع في ليبيا'، مؤكدا أن هذا البلد الجار للجزائر والعضو المؤسس للحوار 5+5 'يستدعي الدعم النشط والبناء لتحقيق أجندة واحدة تكمن في الحل السياسي الشامل والعاجل ترعاه الأمم المتحدة'، داعيا إلي 'استبعاد كل تدخل أجنبي بهدف 'الحفاظ علي وحدة هذا البلد وسلامته الترابية وتحقيق المصالحة' بين الليبيين.

وجدد عبد القادر مساهل دعم بلاده إلي الممثل الخاص للأمين العام الأممي في ليبيا غسان سلامة' في جهوده الرامية إلي وضع حد لهذه الأزمة من خلال خطة العمل حول الانتقال السياسي وإعادة بعث عجلة الاقتصاد الوطني'.

كما دعا مساهل إلي 'مزيد من الدعم' لاتفاق الأمن والمصالحة في مالي، معتبرا أن حل الوضع في هذا البلد كان 'ثمرة الوساطة الدولية التي قادتها الجزائر'.

ولم يهمل وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل القضية الفلسطينية، معتبرا أن القرار الأمريكي بجعل القدس الشريف المحتل عاصمة للكيان الصهيوني 'ضاعف من حدة استمرار انسداد العملية السلمية'، ويمثل 'عائقا جديا أمام إمكانية تحقيق استقرار دائم والأمن والسلم في المنطقة'.

في هذا الصدد دعا عبد القادر مساهل دول مجموعة '5+5' إلي 'تجديد دعمه لاحترام القرارات الأممية ذات الصلة والدعوة إلي الوقف الفوري لضم الأراضي المحتلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار الحصار المفروض علي غزة'.

في سياق ذي صلة، أكد الوزير الجزائري أن منطقة شمال إفريقيا تواجه 'ظاهرة الهجرة'، معتبرا أن الظاهرة باعتبارها مسألة إنسانية تحتاج إلي 'مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية للتصدي لشبكات الإجرام المرتبطة بالمتاجرة بالبشر، والأبعاد التنموية للقضاء علي الأسباب الاقتصادية والاجتماعية' لهذه الظاهرة.

في هذا الصدد نبه عبد القادر مساهل إلي أن حجم 'الهجرة الداخلية التي تعرفها القارة الإفريقية بسبب استفحال الأزمات والنزاعات 'تفوق بكثير 'الهجرة التي تشهدها المنطقة المتوسطية والجزائر'، مستطردا أن الجزائر كانت في السابق 'بلد عبور'، لكنها أصبحت اليوم 'مقصدا للمهاجرين الوافدين من بلدان الساحل المجاورة'.

واعتبر مساهل أن حوار مجموعة 5+5 يمثل 'الإطار الذي يسمح لبناء توافق حول المسعي الواجب اتخاذه لمواجهة ظاهرة الهجرة'، داعيا إلي أن يأخذ هذا التوافق شكل 'مقاربة متعددة الجوانب ومتوازنة'، كما يجب أن تبني هذه المقاربة علي 'ترقية اقتصادية وعلي التضامن واحترام الكرامة الإنسانية'.

وانطلقت، صباح الاحد، بالجزائر اعمال المؤتمر الـ 14 لحوار 5+5 لدول غرب المتوسط بمشاركة وزراء خارجية دول المغرب العربي الخمسة ووزراء خارجية دول الضفة الشمالية لغرب المتوسط (فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا)، وممثل الاتحاد الأوروبي.

وعلي خلاف ما أشيع من غياب وزير الخارجية المغربي، فقد عرف الاجتماع مشاركة الرباط بوفد رفيع يتقدمه وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وخصص الاجتماع لموضوع 'التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة 'غرب المتوسط'، وعلي رأسها ظاهرتا الهجرة والإرهاب.

ويضم الحوار 5+5 خمسة بلدان من اتحاد المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا) بالنسبة إلي الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، والضفة الشمالية من المتوسط فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا.

انتهي**472**2041** 2342

