بعد الهجوم التركي علي عفرين...

باريس تدعو مجلس الأمن لاجتماع بشأن الوضع الإنساني في سوريا

الجزائر / 22 كانون الثاني / يناير / إرنا-أعلن وزير الخارجية الفرنسي 'جان إيف لودريان، الأحد، من الجزائر، أن بلاده دعت إلي مجلس الأمن إلي اجتماع طارئ لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، بعد المستجدات الأخيرة، معربا عن قلق باريس من التدهور المفاجئ للوضع هناك.

وقال جان إيف لودريان، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الـ 14 لحوار مجموعة (5+5) لدول غرب المتوسط إن بلاده 'قلقة جدا بشان التدهور المفاجئ للوضع في سوريا'، مضيفا 'لهذا السبب طلبنا اجتماعا لمجلس الأمن لتقييم الوضع الإنساني الخطير جدا هناك'.
في هذا السياق أشار وزير الخارجية الفرنسي إلي المعارك التي اندلعت في منطقة 'عفرين' شمال سوريا التي دخلتها قوات تركية برية.
وأشار الوزير الفرنسي، إلي أن باريس 'دعت إلي وقف المعارك والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلي الجميع'.
وقال الوزير الفرنسي: 'يجب أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تفعيل وقف إطلاق النار بشكل عاجل والبدء في حل سياسي طال انتظاره'.
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باريس تدعو مجلس الأمن لاجتماع بشأن الوضع الإنساني في سوريا

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