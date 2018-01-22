خلال لقائه لاريجاني

نيجرفان بارزاني يؤكد علي وحدة العراق وسيادة اراضيه

طهران / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعرب رئيس حكومة اقليم كردستان العراق عن شكره لدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم للاقليم، مؤكدا علي وحدة العراق وسيادة اراضيه.

وخلال لقائه مع رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني، في طهران الاحد، اعتبر نيجرفان بارزاني زيارته لبغداد واجتماعاته مع المسؤولين العراقيين، بانها مهدت الطريق امام الحوار بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية.
واضاف: ان حل القضايا العالقة مع الحكومة المركزية يجب ان يتم في اطار الدستور العراقي، لاننا نحن ايضا نريد وحدة وسيادة جميع الاراضي العراقية.
وقال رئيس حكومة اقليم كردستان العراق: اننا لا نتوقع حل جميع المشكلات دفعة واحدة، لكننا بناء علي توجيهات آية الله السيستاني مستعدون في اطار محادثات مستمرة، واستنادا الي الدستور العراقي بان نتمكن من طرح مطالبنا وحل المشكلات الراهنة.
وتابع نيجرفان بارزاني: نريد أن نكون متحدين في العراق حتي لا يستغل الأعداء هذه الفجوة، ونأمل أن نتمكن بمساعدة أصدقائنا من حل المشاكل الراهنة.
واعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية دوما لاقليم كردستان العراق، واكد ان اعادة فتح الحدود قد ابهج سكان الاقليم، معتبرا زيارته لطهران بانها تحمل رسالة بان الاقليم لن يمس اواصر الأخوة مع الاشقاء الايرانيين مطلقا.
وقال رئيس حكومة اقليم كردستان العراق : نحن علي استعداد لفتح صفحة جديدة في علاقاتنا وان نستفيد من القضايا التي حدثت في السابق باعتبارها تجربة لبناء مستقبل مشرق.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان العراق قد وصل الي طهران امس الاحد والتقي امين المجلس الاعلي للامن القومي الايراني علي شمخاني ورئيس الجمهورية حسن روحاني.
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نيجرفان بارزاني يؤكد علي وحدة العراق وسيادة اراضيه

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