الحشد الشعبي يدين وبشدة اتهامات وزير الداخلية البحريني ويصفها بالباطلة والزائفة

بغداد / 22 كانون الثاني / يناير / ارنا - وصف القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري، اتهامات وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة بالباطلة والزائفة، مؤكدا ان الحشد الشعبي ليست لديه مهمة سوي قتال تنظيم داعش الارهابي .

وقال النوري، في تسجيل صوتي ارسله (لارنا)، مساء الاحد ، ان 'تصريحات وزير الداخلية البحريني مع الأسف من أجل تسويق الازمة الداخلية والاحتجاج والثورة الشعبية في بلاده الي خارج الحدود، ليحاول ان يحرض العامل الدولي والاقليمي لجلب التأييد لنظامه الفاسد' .
واضاف، 'نحن في الحشد نقاتل داعش وليس لدينا مهمة اخري غير قتال داعش' مؤكدا 'ونحن نأتمر بأوامر الحكومة العراقية، والحكومة موقفها واضح' .
وانتقد، القيادي في الحشد الشعبي بشدة وزير الداخلية البحريني، قائلا 'علي وزير الداخلية البحريني وبدلا عن توجيه الاتهامات ان يتوجه لدراسة ظروف شعبه، ومعرفة المعاناة التي يعيشها أبناء البحرين، ومحاولة جر دول الخليج (الفارسي) ودرع الجزيرة لضرب وقمع الانتفاضة البحرينية عليه ان يفكر بايجاد الحلول لشعبه، لا ان يسوق الازمات الي خارج البلاد' .
وشدد، 'نحن في الحشد نستنكر هذه الاتهامات الباطلة والزائفة ونرفضها' .
وكان وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة تحدث، الاحد، عن خلايا ارهابية كانت مسؤولة عن تخزين الاسلحة والتجهيزات التي تدخل في صناعة المتفجرات، ونقل وتوزيع العبوات والأموال، وادعي في مزاعمه الباطلة ان هذه الخلايا تمت ادارتها من قبل عناصر موجودة في ايران وتقوم بالتنسيق مع الحرس الثوري الايراني والحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، من أجل تدريب العناصر الارهابية .
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الحشد الشعبي يدين وبشدة اتهامات وزير الداخلية البحريني ويصفها بالباطلة والزائفة

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