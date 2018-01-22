لاريجاني: استراتيجية ايران مع وجود اقليم كردستان في اطار الدستور العراقي

ولدي استقباله الاحد في طهران رئيس وزراء اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني قال لاريجاني، ان علاقاتنا مع اشقائنا الكرد في اقليم كردستان العراق كانت وستبقي وثيقة واخوية وان قضية امن الاقليم تحظي باهمية بالغة بالنسبة لنا.

واضاف، ان لنا علاقة استراتيجية معكم ونتطلع الي صون هذه العلاقة القيمة ولا ينبغي المساس بها عبر اخطاء استراتيجية .

واوضح لاريجاني ان الاحداث التي وقعت قبل فترة في اقليم كردستان لم تخدم اشقائنا الكرد ويبنغي تسوية مشاكل كردستان بحكمة وفي ظل دعم الحكومة المركزية.

واكد لاريجاني ان اقليم كردستان يحظي بارضيات جيدة جدا للنشاطات الاقتصادية وان الاجواء مهياة هناك لتحقيق المزيد من الازدهار ولكن ينبغي الي جانب ذلك الدفع الي الامام بالخطوط السياسية مع الحكومة المركزية.

واشار الي ضرورة الوحدة بين الشيعة والسنة وقال، ان ما يبعث علي الوحدة والتلاحم في العراق هو الوحدة بين الاخوة الشيعة والسنة ولا ينبغي السماح للاعداء ان يستغلوا ذلك لصالحهم .

وقال لاريجاني، اننا نامل بان يشهد المستقبل القريب تسوية الخلافات بين اقليم كردستان والحكومة المركزية وان تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة بذل اقصي جهودكم والحكومة المركزية لاجراء انتخابات حماسية رائعة.

انتهي ** 2342

