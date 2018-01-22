المحكمة الاتحادية العليا العراقية: لايجوز تأجيل الانتخابات

وقال المتحدث الرسمي بأسم المحكمة اياد الساموك، في بيان تداولته وسائل الاعلام اليوم 'ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة {56/ ثانياً} من الدستور بناءً علي الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018'.

وتجدر الاشارة الي ان هيئة رئاسة مجلس النواب، كانت قد قررت اللجوء الي المحكمة الاتحادية العليا، لتفسير جواز تأجيل او تغيير موعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في الثاني عشر من شهر ايار-مايو المقبل.

وكان مجلس النواب قد اخفق في جلسته يوم الخميس الماضي بالتصويت السري علي اجراء الانتخابات في موعدها او تأجيلها، بعد انسحاب اعضاء كتلة التحالف الوطني(183 نائبا) من الجلسة.

وفي هذا السياق اكد تحالف القوي العراقية، الذي سعي بقوة الي تأجيل الانتخابات بذريعة وجود اعداد كبيرة من النازحين، انه سيحترم قرار المحكمة الاتحادية باجراء الانتخابات النيابية بموعدها المحدد.

وادلي رئيس كتلة تحالف القوي في مجلس النواب صلاح الجبوري بتصريح نقلته وكالة 'بغداد نيوز'، قال فيه 'ان قرار المحكمة الاتحادية نظر الي الأمور الدستورية والقانونية ولم ينظر الي قلق ومخاوف تحالف القوي العراقية والتي حددت بقرار من مجلس الوزراء'.

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