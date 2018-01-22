سليم الجبوري: بعد قرار المحكمة الاتحادية، موعد الانتخابات أصبح ملزما لنا

بغداد / 22 كانون الثاني / يناير / ارنا - اكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، الاحد، ان قرار المحكمة الاتحادية المتضمن اقامة الانتخابات في موعدها المحدد اصبح في القانون ملزما لنا .

وقال الجبوري، في بيان له، الاحد، ان 'قرار المحكمة الاتحادية المتضمن اقامة الانتخابات في موعدها المحدد وعدم تأجيلها اصبح في القانون ملزما لنا' .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ردت، الأحد، علي طلب مجلس النواب العراقي الايضاح بشأن موعد اجراء الانتخابات النيابية، الذي تقدم به البرلمان العراقي بعد الجدل حول اجراء الانتخابات في آيار / مايو المقبل، من عدمه .
وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق اياس الساموك، في بيان له، أن 'المحكمة الاتحادية العليا اصدرت بالاتفاق قرارا تفسيريا لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء علي الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018' .
مؤكدا ان المحكمة 'قضت بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018' .
وبهذا القرار من المحكمة الاتحادية العليا في العراق يكون اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية اصبح الزاما علي الجميع وفي موعدها المقرر في 12 آيار / مايو 2018، وفق مانص عليه الدستور العراقي .
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سليم الجبوري: بعد قرار المحكمة الاتحادية، موعد الانتخابات أصبح ملزما لنا

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