اوغلو يؤكد من بغداد دعم انقرة لوحدة العراق واستقراره

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، ان 'العبادي استقبل في مكتبه الاحد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو والوفد الموافق له ، وجري خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجالات النفط والنقل ومحاربة الارهاب، اضافة الي تطورات الاوضاع في المنطقة' .

واضاف البيان ان اوغلو أكد 'دعم تركيا لوحدة العراق واستقراره ومشاركة الشركات التركية في مشاريع إعمار العراق، مقدماً الدعوة لرئيس مجلس الوزراء لزيارة تركيا' .

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو وصل الي بغداد، الاحد ، استجابة لدعوة وزير الخارجية العراقي، والتقي نظيره العراقي ابراهيم الجعفري، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، واجري مباحثات حول العديد من ملفات التعاون المشترك .

ومن المقرر ان يلتقي اوغلو ايضا برئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وعددا من ممثلي المكون التركماني في العراق، كما وستبحث اللجنة التنسيقية العليا بين البلدين ملفات في مجالات التجارة، والطاقة، وتمهيد انعقاد اللجنة العليا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين برئاسة رئيس الوزراء العراقي في أنقرة خلال الفترة المقبلة .

انتهي ع ص**380** 2342

