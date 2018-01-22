زیارة نائب الرئیس الأمریكی نذیر شؤم علي المنطقة عموماً .. و'إسرائیل' وحدها المستفیدة

وفی الإطار أكد عضو المكتب السیاسی لحركة 'الجهاد الإسلامی' نافذ عزام أن المستفید الوحید من قدوم 'بنس' هو الكیان الصهیونی.

وخلال حدیث لمراسل وكالة الجمهوریة الإسلامیة للأنباء 'إرنا'، نبّه 'عزام' إلي أن المسؤول الأمریكی الرفیع لا یحمل فی جعبته سوي المزید من الضغوط علي العواصم العربیة، وكذلك السلطة الفلسطینیة للقبول بالمشروع التصفوی الذی تحضر له إدارته.

وذكّر القیادی فی 'الجهاد الإسلامی' بأن 'بنس' یعتبر من أكثر المسؤولین تعصباً، وانحیازاً للصهاینة ومشروعهم التوسعی والاحتلالی.

وأضاف، 'نائب الرئیس الأمریكی أظهر غیر مرة عدائیته للشعب الفلسطینی، وحقوقه المشروعة، ولهذا لیس غریباً أن یلقي قدومه هذه الحفاوة الكبیرة من جانب قادة الاحتلال، ووسائل إعلامه'.

وتابع 'عزام'، القول:' بات جلیاً تماماً أن زیارة نائب دونالد ترامب التی جاءت بعد تأخیر لأكثر من شهر تهدف للضغط أكثر فأكثر من أجل تمریر مشروع تصفیة القضیة الفلسطینیة المسمي صفقة القرن'.

وأكد أن الزیارة جملة وتفصیلاً تصب فی مصلحة 'إسرائیل'، وحكومة المستوطنین التی تسیطر علي 'تل أبیب'.

وخلص للقول، :'الزیارة عنوانها الأساسی هو الدفع باتجاه إحیاء ما تسمي عملیة السلام التی قبرتها واشنطن وربیبتها إسرائیل عبر سیاساتهم التوسعیة، والعنصریة'.

وبدورها وصفت حركة التحریر الوطنی الفلسطینی 'فتح' زیارة نائب الرئیس الأمریكی بـ'الخبیثة'.

ودعت الحركة التی یتزعمها رئیس السلطة محمود عباس الجماهیر الفلسطینیة ومعها أبناء الأمتین العربیة والإسلامیة إلي النزول للشوارع تندیداً وغضباً بالنهج العدائی التی تتبناه الولایات المتحدة فیما یتعلق بهذا الصراع الممتد منذ عقود.

وأعلنت 'فتح' فی وقت سابق أنها لم تعد تعترف بواشنطن كراعیة لعملیة التسویة، بسبب وقوفها الفاضح إلي جانب حكومة الاحتلال، وتبنیها لرؤیتها التوسعیة بعد تفردها بقیادة هذه العملیة لأكثر من عقدین.

ومن جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامیة 'حماس' عبد اللطیف القانوع، :' إن هذه الزیارة غیر مرحب بها'.

وطالب 'القانوع' فی معرض حدیثه بتصعید الحراك الجماهیری المندد بالمحاولات التصفویة التی تقوم بها الولایات المتحدة، وأدواتها علي مستوي المنطقة.

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