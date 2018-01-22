زيارة نيجرفان بارزاني الي طهران ستؤدي الي إحياء السوق الكردية

وأضاف رئيس نقابة المستثمرين في كردستان العراق 'ملا ياسين' في تصريح الي وسائل الإعلام المحلية، ان زيارة الوفد الكردي العراقي الي طهران، اضافة الي إحياء السوق الكردية ستتحفها بمكاسب إيجابية كبيرة.

وأردف، انه خلال هذه الزيارة شجع المسؤولون الإيرانيون أربيل وبغداد علي تسوية الخلافات فيما بينهم مؤكدا ان تسوية الخلافات بين أربيل وبغداد من شأنها أن تؤدي الي النهوض بمستوي التبادل التجاري بين إقليم كردستان العراق وسائر المناطق العراقية.

ونوه، انه وفق المعلومات المتوفرة، سيتم تسويق نفط كردستان العراق عن طريق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الي الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أضاف رئيس نقابة المستثمرين في كردستان العراق، انه سيتم إيلاء المزيد من الإهتمام الي المناطق الحدودية المشتركة بين كردستان العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيتم افتتاح أسواق حدودية جديدة بما فيها 'سيران بند' في مدينة 'بانة' التابعة لمحافظة كردستان الإيرانية و سوق 'كيلي' في مدينة 'سردشت' التابعة لمحافظة آذربايجان الغربية الإيرانية.

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