الصحة اليمنية: ما يقرب من 16 ألف يمني توفوا بسبب إغلاق مطار صنعاء

طهران - 21 كانون الثاني-يناير- ارنا - كشفت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أن نحو 15 ألفاً و740 مريضاً توفوا إثر الحصار الذي يفرضه العدوان علي مطار صنعاء علي الرغم من أن استخدامه يعتبر حقاً إنسانياً لكل مدني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني تأكيده أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية يودي بحياة الآلاف من المرضي الذين بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج خارج اليمن.
وذكر الكحلاني أن وزارة الصحة ستقف إلي جانب أقارب هؤلاء الضحايا في رفع قضايا بالمحاكم المحلية والدولية لأخذ حقوقهم والتعويضات اللازمة من كل من تسبب في هذه الجرائم بموجب القوانين والمواثيق الدولية، معتبراً أن إغلاق مطار صنعاء جريمة حرب مستمرة بحق المرضي المحتاجين للسفر للخارج بالرغم من كل المناشدات الإنسانية لفتح المطار.
وقال الناطق الرسمي ان ' تصريح الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يؤكد ماسبق وأعلنت عنه الوزارة عن حجم هذه المأساة والجريمة ضد الإنسانية'.
وأضاف ' لقد نبهت وزارة الصحة مراراً بأن هناك مايقارب المائة ألف مريض يمني يحتاجون للسفر للخارج لتلقي العلاج، ويتوفي منهم نحو 32 إلي 35 مريضاً يوميا بسبب منعهم من السفر عبر مطار صنعاء المغلق منذ سنة وستة شهور '.
وأكد الدكتور الكحلاني أن من يحتاج للسفر للخارج يحتاج إلي إسعاف خلال نصف ساعة أو ساعة الي الطائرة بينما السفر عبر مطاري سيئون وعدن والذي يستغرق 18 الي 24 ساعة محفوف بالمخاطر الطبية والأمنية، حيث أشارت هيئة الطيران المدني إلي أن حالة من كل عشر حالات توفيت في طريقها البري إلي تلك المطارات.
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الصحة اليمنية: ما يقرب من 16 ألف يمني توفوا بسبب إغلاق مطار صنعاء

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