تطوير التعاون الثقافي والفني بين طهران واثينا

وقال حلمي اليوم الاحد خلال لقائه السيدة نيلي لودا رئيسة مركز الثقافة التابع لبلديات مناطق فيلوتي ونيو وباليئو بسيخيكيو اليويانية، انه سيقام اسبوع الافلام الايرانية بالتعاون مع موسسة الافلام اليونانية خلال الايام المقبلة من خلال عرض ثمانية افلام.

واشار الي اقامة اسبوع الافلام الايرانية بالتعاون مع مهرجان تسالونيك الدولي للافلام وحوار الاديان مع الكنسية والجامعات اليونانية في طهران معلنا عن اقامة الدورة الثانية من هذا الحوار في اليونان.

واعتبر اجراء حفلات الموسيقي بالتعاون مع قصر الموسيقي اليوناني من البرامج الاخري للمستشارية الثقافية الايرانية في اثينا.

ومن جانبها اشارت لودا خلال اللقاء الي وجود 90 سفارة اجنبية في منطقة بسيخيكو وفيلوتي معلنة رغبة مركزها للتعاون الثقافي مع المستشاريات والملحقيات الثقافية للسفارات مؤكدة ان هذا الامر يحظي باهمية بالغة لايران باعتبارها دولة ثفافية وتاريخية.

ورحبت بتطوير العلاقات والتعاون الثقافي والفني مع ايران وقالت انه يمكن ان نتعاون مع بعضنا البعض في مجال البرامج الثقافية بما في ذلك فنون الرسم والخط والسينما.

انتهي**2018 ** 1837

