قاسمي يدين الاعتداء الارهابي الاخير ضد فندق بكابول

طهران/21كانون الثاني/يناير- ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بشدة الهجوم المسلح الذي وقع ضد فندق 'إنتركونتيننتال' في العاصمة الأفغانية كابول واحتجاز الرهائن فيه مما ادي الي مقتل واصابة عشرات الاشخاص الابرياء معربا عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الافغاني وعائلات الضحايا.

واعرب قاسمي في تصريح له مساء اليوم الاحد عن اسفه لهذا الهجوم الوحشي وقال: بلاشك ان الذين يستخدمون الرعب والقتل والعنف اداة لتحقيق اهدافهم ومآربهم يجب ان ياخذوا العبر من مصير الارهاب التكفيري في المنطقة خلال الاشهر الاخيرة.
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قاسمي يدين الاعتداء الارهابي الاخير ضد فندق بكابول

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