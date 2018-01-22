قاسمي يدين الاعتداء الارهابي الاخير ضد فندق بكابول

واعرب قاسمي في تصريح له مساء اليوم الاحد عن اسفه لهذا الهجوم الوحشي وقال: بلاشك ان الذين يستخدمون الرعب والقتل والعنف اداة لتحقيق اهدافهم ومآربهم يجب ان ياخذوا العبر من مصير الارهاب التكفيري في المنطقة خلال الاشهر الاخيرة.

انتهي**2018 ** 1837

