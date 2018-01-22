لدي لقائه برئيس برلمان غينيا بيساو؛

لاريجاني يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين إيران وغينيا بيساو

طهران/21 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال رئيس مجلس الشوري الإسلامي 'علي لاريجاني'، ان السياسة الخارجية الإيرانية تتطلع الي تطوير العلاقات مع البلدان الإفريقية وان تطوير العلاقات البرلمانية بين إيران وغينيا بيساو يساعد علي النهوض بمستوي العلاقات الثنائية للبلدين.

وأدلي لاريجاني بهذه التصريحات اليوم الأحد خلال لقائه رئيس برلمان غينيا بيساو 'سيريانا كاسما' والوفد النيابي لهذا البلد المرافق له معربا عن شكره حيال مشاركتهم في مؤتمر إتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نسخته الـ13 الذي عقد خلال الأسبوع الماضي في طهران وعبر عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة الي الإرتقاء بمستوي العلاقات الثنائية للبلدين سيما في المجالين الإقتصادي والتجاري.
من جانبه، عبر كاسما عن ارتياحه لزيارة إيران مؤكدا رغبة بلده في تطوير التعاون مع البلدان الإسلامية كافة في شتي المجالات كما أعلن عن إستعداد بلده لتطوير التعاون الإقتصادي والبرلماني مع إيران.
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علي لاريجاني

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لاريجاني يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين إيران وغينيا بيساو

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