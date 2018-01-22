لاريجاني يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين إيران وغينيا بيساو

وأدلي لاريجاني بهذه التصريحات اليوم الأحد خلال لقائه رئيس برلمان غينيا بيساو 'سيريانا كاسما' والوفد النيابي لهذا البلد المرافق له معربا عن شكره حيال مشاركتهم في مؤتمر إتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نسخته الـ13 الذي عقد خلال الأسبوع الماضي في طهران وعبر عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة الي الإرتقاء بمستوي العلاقات الثنائية للبلدين سيما في المجالين الإقتصادي والتجاري.

من جانبه، عبر كاسما عن ارتياحه لزيارة إيران مؤكدا رغبة بلده في تطوير التعاون مع البلدان الإسلامية كافة في شتي المجالات كما أعلن عن إستعداد بلده لتطوير التعاون الإقتصادي والبرلماني مع إيران.

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