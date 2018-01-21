بالتعاون مع جامعة أمير كبير الصناعية؛

تدشين رابطة البيوريزونانس الإيرانية-الأوروبية

طهران/21 كانون الثاني/يناير/إرنا- قام مختبر أبحاث تقنية البيوريزونانس بجامعة أمير كبير الصناعية بالتعاون مع الخبراء الأوروبيين وبهدف التطوير العلمي لهذه التقنية في إيران قام بتدشين رابطة البيوريزونانس الإيرانية-الأوروبية.

وحسبما أفادت إرنا اليوم الأحد ان البيوريزونانس (Bioresonance therapy) هي احد الأساليب الطبية البديلة التي تستخدم فيها الأمواج الإلكترومغناطيسية لجسم الإنسان في تشخيص الأمراض.
ويعد البيوريزونانس أسلوبا مساعدا في تشخيص الأمراض وتستخدم هذه التقنية بصورة عامة في تشخيص الأمراض وتقديم الإستشارات حول الأمراض الناجمة عن الحساسية والإضطراب وبعض الإلتهابات وان المعلومات التي يتم الحصول عليها باستخدام هذه التقنية، من شأنها أن تزيد من القدرة علي تحمل الضغوط في الأفراد.
وفي معرض إشارته الي المعطيات والإجراءات المتخذة لتدشين الرابطة المذكورة في إيران، أضاف رئيس مختبر أبحاث تقنية البيورزونانس الدكتور 'حميد كشوري' ان مختبر أبحاث تقنية البيورزونانس بوصفه المركز الأكاديمي الوحيد المعني بهذا العلم في إيران، يعمل علي توظيف كافة الإمكانيات المتوفرة للتطوير الأكاديمي لهذه التقنية في إيران وان تدشين رابطة البيوريزونانس الأوروبية من شأنه أن يسهم في التطوير العلمي لتقنية البيورزونانس في البلاد.
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علمي آموزشي

جامعة أمير كبير الصناعية

تقنية البيوريزونانس

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تدشين رابطة البيوريزونانس الإيرانية-الأوروبية

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