وفد من مجلس الشوري الاسلامي يتفقد سجن اوين قريبا

واوضح مطهري اليوم الاحد في جلسة المجلس العلنية ان الوفد يضم ستة نواب من لجنتي الامن القومي و السياسة الخارجية و القانونية والقضائية.

واشار الي ان 20 شخصا فقط يقبعون حاليا في السجون جراء احداث الشغب الاخيرة وقال ان الوفد البرلماني سيتفقد سجون طهران بما فيها سجن اوين لاجراء تحقيقات حول هؤلاء السجناء وكذلك شخص قام بالانتحار في السجن.

واوضح انه يجب اجراء تحقيقات حول ما حدث لهولاء السجناء خلال فترة السجن مقترحا بذلك القيام باجراء مماثل وتفقد السجون في باقي المدن لاجراء تحقيقات حول سجناء يقال انهم انتحروا في السجن.

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