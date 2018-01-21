مدير مشروع انتاج سفينة «الخليج الفارسي» التنقيبية البحرية:

رحلات بحرية طويلة الأمد لأغراض بحثية تقوم بها سفينة «الخليج الفارسي» التنقيبية البحرية

طهران/ 21 كانون الثاني/ يناير – إرنا – قال مدير مشروع انتاج سفينة «الخليج الفارسي» التنقيبية البحرية في معرض حديثه عن إقامة اولي رحلة دراسية للسفينة: إنّ الإبحار طويل الأمد عبر هذه السفينة التنقيبية اُدرج ضمن برامج المركز الوطني لأبحاث المحيطات والعلوم الجوية.

وأضاف عباس نوبختي اليوم الأحد بأنّ اولي رحلة بحثية تنقيبية لسفينة الخليج الفارسي اُقيمت في الثاني من يناير 2018 لمدة ستة أيام وسيقوم المركز بتطوير السفينة لإقامة رحلات أطول أمداً في المستقبل القريب.
وأشار عباس نوبختي إلي طيّ هذه السفينة ست طرق قامت في مواقع منها بدراسات وأبحاث وأخذت عينات منها لتنفيذ دراسات في مجال البيئة البحرية والفيزياء البحرية والكيمياء البحرية والجيولوجيا البحرية والعلوم الجوية والهندسة البحرية والتقييم عن بعد. وقد تم جميع ذلك عبر أحدث أجهزة لأخذ العينات والتقديرالميداني.
وقال مدير مشروع انتاج سفينة «الخليج الفارسي» التنقيبية البحرية: يتسني لهذه السفينة التنقيبية الإبحار لفترة 40 يوماً وفقاً لمدي الطاقة المزودة بها والطعام المتوفر للطاقم ومياه الشرب ومدي ساعات دوران محركها أو إطفائه.
ووصف نوبختي هذه السفينة بأنها الاولي انتاجاً في البلاد لأغراض بحثية وللإبحار وسط المحيطات معتبراً ذلك أمراً ضرورياً لبلد مثل ايران يتمتع بمياه اقليمية واسعة النطاق حيث يستطيع عبر سفينة كهذه تقييم مدي تلوث مياهه ودراسة حالة أعماق البحر و الظروف البيئية.
وأكّد عباس نوبختي علي الانتاج التام لهذه السفينة التنقيبية داخل البلد بكادر محلي ما سيسهل علي ايران انتاح سفن مماثلة اُخري للابحار في بحر قزوين.
هذا وأشار مدير المشروع بأنّ اولي رحلة تنقيبية للمحيطات تمت في الثاني من يناير هذا العام بمشاركة 12 باحثاً كانوا علي متن سفينة الخليج الفارسي التنقيبية لستة أيام تمت خلالها دراسة 4 مواقع داخل مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز.
علماً بأنّ هذه السفينة التنقيبية تبلغ 50 متراً طولاً و10 أمتار عرضاً و12 متراً إرتفاعاً وهي مزودة بأربعة مختبرات قادرة علي الابحار لمدة 45 يوماً وحمل 27 طاقماً من بينهم 16 باحثاً وسط مياه الخليج الفارسي وبحر عمان وشمال المحيط الهندي بطي مسافة تقارب ال 3 آلاف ميل بحري.
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رحلات بحرية طويلة الأمد لأغراض بحثية تقوم بها سفينة «الخليج الفارسي» التنقيبية البحرية

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