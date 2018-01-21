خلال لقائه نیجرفان بارزانی

روحانی: ایران دعمت وساندت العراق الواحد الموحد علي الدوام

طهران/ 21 كانون الثانی/ ینایر/ ارنا - قال رئیس الجمهوریة، ان ایران دعمت وساندت العراق الواحد الموحد علي الدوام، واضاف ان الدفاع عن السیادة وتثبیت حدود المنطقة، من مسؤولیات جمیع الدول والقومیات التی تقطن هذه المنطقة، و لاشك ان القوي الاجنبیة لم ولن تكن حریصة علي شعوب المنطقة.

وخلال لقائه رئیس وزراء اقلیم كردستان العراق نیجرفان بارزانی، اشار الرئیس حسن روحانی الیوم الاحد الي علاقات الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة المتینة والعریقة مع الاكراد فی العراق وقال : یتعین استخدام كل الطاقات والامكانیات لتعزیز العلاقات الودیة بین الشعبین الایرانی والعراقی.
واشار رئیس الجمهوریة الي ان أقلیم كردستان العراق هو جزء مهم من هذا البلد، ویحظي بدور مهم فی دعم الاستقرار والأمن فی العراق، مؤكدا بان الاستقرار والأمن، ضروری لتحقیق التنمیة والازدهار ، ولاینبغی ان نسمح باضعاف الاستقرار والأمن فی دول المنطقة تحت أی ذریعة.
واشار روحانی الي دور بعض القوي فی المساس بالأمن والاستقرار بالمنطقة مشددا علي دعم التعاون الأقلیمی وقال : لاشك ان القوي الاجنبیة من خارج المنطقة لم ولن تكن حریصة علي شعوب هذه المنطقة، وتحاول فقط تمریر مصالحها الطویلة الأمد.
وأكد الرئیس روحانی علي ان جمیع القومیات فی دول المنطقة بمن فیهم اكراد العراق، یجب ان یحصلوا علي حقوقهم المشروعة فی اطار الدستور ووحدة العراق .
كما تطرق رئیس الجمهوریة الي استعداد المستثمرین الایرانیین للمشاركة فی المشاریع التنمویة باقلیم كردستان العراق مرحبا برجال الاعمال الكرد العراقیین للمشاركة الفاعلة فی السوق الایرانیة وقال اننا ندعو الي عراق ینعم بالأعمار والتنمیة وهذا یصب لصالح جمیع شعوب المنطقة.
من جانبه قال رئیس وزراء اقلیم كردستان العراق نیجرفان بارزانی فی اللقاء الذی حضره ایضا مساعد رئیس الوزراء قباد جلال طالبانی وعدد اخر من مسؤولی الأقلیم، اننا ندعو ایضا الي عراق واحد موحد، ونعتقد بان جمیع الاطراف یجب ان یلتزموا بالدستور العراقی وان یسعوا الي معالجة المشاكل فی اطار الدستور.
وثمن بارزانی، الدعم الشامل الذی تقدمه الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لشعب العراق وحكومته خاصة لاقلیم كردستان العراق فی مواجهة هجوم الارهابیین وجماعة داعش وقال : اننا ثمنا ونثمن دوما المساعدات التی قدمتها الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة للعراق فی مكافحة الارهاب.
ودعا بارزانی المستثمرین الایرانیین للمشاركة فی المشاریع التنمویة باقلیم كردستان العراق واشاد باستئناف نشاطات المخافر الحدودیة بین ایران واقلیم كردستان العراق ودعا الي تعزیز التعاون الاقتصادی المشترك مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
وصرح بان حدود ایران والعراق یجب ان تبقي حدود صداقة وتنمیة، معربا عن ثقته بان اقلیم كردستان العراق لن یسمح ابدا باستخدام اراضیه لشن تهدید محتمل ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وهذا یعد خطرا احمرا لاربیل.
ووصل رئیس وزراء اقلیم كردستان العراق نیجرفان بارزانی، الی طهران الیوم لاجراء محادثات مع المسؤولین فی الجمهوریة الاسلامیة تتناول أهم القضایا ذات الاهتمام المشترك .
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روحانی: ایران دعمت وساندت العراق الواحد الموحد علي الدوام

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