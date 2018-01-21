أكثر من عشرين هزة ارضية ضربت مدينة قصر شيرين في غضون ست ساعات

قصر شيرين/21كانون الثاني/يناير/ارنا- ضربت 21 هزة ارضية مدينة قصرشيرين الحدودية (غرب ايران) في ست ساعات او منذ فجر اليوم وحتي ظهر اليوم الاحد.

وحسب ما اعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، بلغت قوة اقوي زلزال ضرب المدينة في هذه الفترة، 4.2 علي مقياس ريختر فيما كانت قوة اضعف زلزال فيها 1.7 علي مقياس ريختر.
كما وقعت هزارت ارتدادية في منطقة سومار الحدودية منذ الساعات الاولي من صباح امس السبت.
ولم تسفر هذه الهزات عن اضرارا مادية او بشرية و ان فرق الاغاثة و الانقاذ علي الاستعداد لتقديم الخدمات للمنكوبين بالزلزال عند الحاجة.
يذكر ان زلزالا مدمرا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ما ادي الي مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.
كما الحق الزلزال اضرارا كلية او جزئية بنحو 90 الف وحدة سكنية وتجارية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.
ومنذ ذلك الزلزال وقع اكثر من الفين تابع زلزالي في المنطقة لغاية الان.
انتهي**1110** 2344



برچسب ها

اجتماعي

زلزال

قصر شيرين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أكثر من عشرين هزة ارضية ضربت مدينة قصر شيرين في غضون ست ساعات

معظم المشاهدات

البارزاني يجتمع مع العبادي في بغداد، ويتوجه غدا الي طهران

البارزاني يجتمع مع العبادي في بغداد، ويتوجه غدا الي طهران

ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

ايران تجري محادثات مع دول الخليج الفارسي لتصدير الكهرباء اليها

ايران تجري محادثات مع دول الخليج الفارسي لتصدير الكهرباء اليها

شمخانی: ایران تستخدم كل طاقاتها لازالة العقبات امام الحوار بین بغداد واربیل

خلال لقائه نیجرفان بارزانی

شمخانی: ایران تستخدم كل طاقاتها لازالة العقبات امام الحوار بین بغداد واربیل

نیجیرفان بارزانی سیزور طهران

مصدر مسؤول فی كردستان العراق :

نیجیرفان بارزانی سیزور طهران

أحدث الأخبار

تظاهرات حاشدة في قلب لندن تنديداً بسياسة الرئيس ترامب

تظاهرات حاشدة في قلب لندن تنديداً بسياسة الرئيس ترامب

تدشين رابطة البيوريزونانس الإيرانية-الأوروبية

بالتعاون مع جامعة أمير كبير الصناعية؛

تدشين رابطة البيوريزونانس الإيرانية-الأوروبية

كشف وضبط 25 طنا من انواع المخدرات في محافظة اصفهان

كشف وضبط 25 طنا من انواع المخدرات في محافظة اصفهان

زلزال بقوة 4.2 درجة علي مقياس ريختر يضرب 'بانه' غربي ايران

زلزال بقوة 4.2 درجة علي مقياس ريختر يضرب 'بانه' غربي ايران

وفد من مجلس الشوري الاسلامي يتفقد سجن اوين قريبا

وفد من مجلس الشوري الاسلامي يتفقد سجن اوين قريبا

موضوعات مرتبط