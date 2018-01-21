أكثر من عشرين هزة ارضية ضربت مدينة قصر شيرين في غضون ست ساعات

وحسب ما اعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، بلغت قوة اقوي زلزال ضرب المدينة في هذه الفترة، 4.2 علي مقياس ريختر فيما كانت قوة اضعف زلزال فيها 1.7 علي مقياس ريختر.

كما وقعت هزارت ارتدادية في منطقة سومار الحدودية منذ الساعات الاولي من صباح امس السبت.

ولم تسفر هذه الهزات عن اضرارا مادية او بشرية و ان فرق الاغاثة و الانقاذ علي الاستعداد لتقديم الخدمات للمنكوبين بالزلزال عند الحاجة.

يذكر ان زلزالا مدمرا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ما ادي الي مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

كما الحق الزلزال اضرارا كلية او جزئية بنحو 90 الف وحدة سكنية وتجارية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.

ومنذ ذلك الزلزال وقع اكثر من الفين تابع زلزالي في المنطقة لغاية الان.

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