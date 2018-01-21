شمخانی: ایران تستخدم كل طاقاتها لازالة العقبات امام الحوار بین بغداد واربیل

وخلال لقائه الیوم الاحد رئیس وزراء اقلیم كردستان العراق نیجرفان بارزانی، أعتبر الادمیرال شمخانی، الانتصار علي داعش وتحریر كامل الاراضی العراقیة وتخلیص الشعب العراقی من أكبر تهدید ارهابی فی المنطقة، یبشر بمستقبل زاهر لعراق موحد، وتجاوز الفتن الخارجیة لبث الفرقة بین ابناء الشعب العراقی .

واشار الي الاواصر المتینة بین ایران والعراق خاصة بین ابناء المحافظات الكردیة فی البلدین وقال : رغم الفتن التی یثیرها اعداء الشعبین، الا ان ارضیة التعاون الشامل والعلاقات الستراتیجیة بین ایران والعراق متاحة وفی تقدم مستمر.

واشار أمین المجلس الأعلي للأمن القومی الي ان تعاون الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الوثیق مع الحكومة العراقیة وتضحیاتها المادیة والبشریة لاقرار السلام والاستقرار والأمن والتقدم فی العراق ، یعد اختبارا تاریخیا لاینسي یثبت صدق نوایا ومواقف ایران الاخویة وتمسكها بحسن الجوار مع العراق.

ووصف شمخانی الأمن بالخطر الاحمر للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، وقال ان ایران لن تتحمل مطلقا وجود بعض المجامیع المناوئة للثورة والتی تستخدم الاراضی الكردیة لقتل الجنود والمواطنین الایرانیین ومن ثم تهرب الي المناطق الخاضعة تحت سلطة الأقلیم وتعلن وبكل وقاحة مسؤولیتها عن العملیات.

واشار أمین المجلس الأعلي للأمن القومی الي اجراء الاستفتاء فی أقلیم كردستان العراق، وما سببه من خسائر اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة واسعة لأهالی كردستان العراق والدول المجاورة، وقال ان البعض اعتقد ان أمن الشعب الكردی بمنأي عن أمن باقی المواطنین العراقیین وشعوب المنطقة، وانه بامكان ادارة تهدید داعش والارهاب عن طریق الحوار والتعامل.

وصرح شمخانی وهو ممثل قائد الثورة الاسلامیة فی المجلس الأعلي للامن القومی، بان بعض دول المنطقة وخارجها، تحاول اضعاف العراق والدول الكبري فی غرب اسیا وقال : لاینبغی ومن خلال التحلی بالوعی و الاخذ بنظر الاعتبار المصالح الوطنیة ومصالح العالم الاسلامی، ان نسمح بتمریر هذه المخططات الاستعماریة والمستوردة كمخطط الشرق الاوسط الكبیر.

من جانبه قدم نیجرفان بارزانی رئیس وزراء اقلیم كردستان العراق، تقریرا عن احدث التطورات فی أقلیم كردستان العراق والمنطقة وقال ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة كانت دوما سندا وداعما للشعب العراقی ، الاواصر بین ایران وكردستان العراق، عریقة وتضرب جذورها فی اعماق التاریخ، وأقلیم كردستان العراق یعتز بصداقته مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

ولفت بارزانی الي دعم ایران الحیوی لامن الأقلیم والشعب الكردی اثناء هجوم داعش علي هذه المنطقة، وقال ان تعزیز العلاقات والتعاون بین ایران واقلیم كردستان سوف لن یتأثر بالمحاولات المشبوهة والمغرضة، وسوف نستخدم كل قدراتنا للحد من التهدیدات الأمنیة ضد ایران.

ووصل رئیس وزراء اقلیم كردستان العراق نیجرفان بارزانی، الي طهران الیوم لاجراء محادثات مع المسؤولین فی الجمهوریة الاسلامیة.

ومن المقرر ان یلتقی بارزانی خلال زیارته الي طهران التی تستغرق یومین، رئیس الجمهوریة حسن روحانی ورئیس مجلس الشوري الاسلامی علی لاریجانی لبحث أعادة فتح الحدود وتعزیز العلاقات السیاسیة علي جمیع الاصعدة.

انتهي** 2344

