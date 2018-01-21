القطاع الخاص يستثمر 12 مليارا و 352 مليون دلار لبناء محطات جديدة للطاقة

وتتوزع هذه الاستثمارات في فروع مختلفة بما فيها ثمانية مليارات و 452 مليون دولار لبناء محطات حرارية و ملياري دولار و 644 مليون دلار للطاقات المتجددة و مليار و 258 مليون دولار لبناء محطات صغيرة للطاقة.

وشهدت وتيرة الاستثمار لبناء محطات جديدة لانتاج الطاقة في ايران نموا ملحوظا خلال السنوات الاربع الاخيرة ومن المتوقع ان تدخل هذه المحطات مرحلة الانتاج في اطار الخطة التنموية السادسة.

هذا وتم عقد اتفاقيات جديدة لبناء محطات للطاقة بسعة انتاجية تتجاوز الفين ميغاواط.

وبعد ما استثمرت حكومة الرئيس روحاني و القطاع الخاص في بناء 54 محطة جديدة، زادت طاقة الانتاج بنسبة ثمانية الاف ميغاواط و بلغت 77 الف ميغاواط.

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