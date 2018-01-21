رئيس الجمهورية يشارك في مراسم تأبين ضحايا ناقلة النفط الايرانية

كما حضر مراسم التأبين رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية حجة الاسلام محمدي كلبايكاني وقائد الحرس الثوري اللواء محمد جعفري ورئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني والنائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ورئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي ووزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي.

وحضر المراسم ايضا عدد من الوزراء بمن فيهم وزير التعاون والعمل علي ربيعي ووزير الطرق وبناء المدن عباس اخوندي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جواد اذري جهرمي ووزير العدل علي رضا اوايي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام غلام علي حداد عادل وذوي الضحايا وابناء الشعب .

علماً بأن ناقلة نفط ايرانية إصطدمت في السادس من يناير بسفينة تجارية صينية هونغ كونغية في مياه الصين ما أدّي إلي وفاة 32 من طاقم السفينة الايرانية وإحتراقها بالكامل وغرقها والتي كانت تحمل130 الف طن من مكثفات الغاز متجهة إلي كوريا الجنوبية.

انتهي** 2344

