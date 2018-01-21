مناورات مشتركة للجيش تقام غداً في سواحل مكران تحت عنوان «محمد رسول الله (ص)»

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، قال الإدميرال حبيب الله سياري صباح اليوم الاحد في حديث له مع الصحفيين في المنطقة العامة للمناورات: إنّ الهدف من تنفيذ هذه المناورات رفع مستوي مهارة وحماسة كوادر جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ونقل تجارب القادة الأكثر خبرة إلي الكوادر الشابة المشاركة في المناورات إضافة إلي تقييم التكتيكات التي علمناها للكوادر، وتقييم قدرة التحرك والقوة القتالية ومدي التنسيق بين القوات فضلاً عن رفع مستوي كفاءة التخطيط لتنفيذ مناورات مشتركة أوعمليات في أي زمان وأخيراً رفع المستوي الدفاعي للجيش الايراني لنجاحه في القيام بالمهام المحالة اليه.

و صرّح رئيس فريق إدارة مناورات محمد رسول الله(ص) الخامسة بأنّ رقعة منطقة العمليات تشمل جميع سواحل مكران وبحر عمان حتي مدار 15 درجة شمالاً وتشارك فيها قوات تابعة للجيش من قوات برية وجوية وبحرية ومقر الدفاع الجوي مزودة بأجهزة وعتاد كبيرين.

وأضاف الإدميرال حبيب سياري بأنّ هذه المناورات تأتي إكمالاً للمناورات المخطط لها سنوياً لتقييم مستوي كفاءة الجيش إذ أنه بعد كل عام من التدريب تتم إقامة مناورات لمشاهدة مدي استيعاب المهارات ومدي تأثيرها علي الكفاءة القتالية للجيش.

ولفت سياري الي إنتهاء مرحلة التدريب الانفرادي والجماعي وعمليات التنسيق والتخطيط ذات الصلة بالمناورات واعداً بتنفيذ عمليات منظمة ذات كفاءة عالية في المنطقة العامة المخصصة للمناورات.

كما عبّر سياري عن هذه المناورات بأنها رسالة سلام الي دول المنطقة وقال: إنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة علي توفير الأمن التام لمياهها الأقليمية ولمسافات أبعد من ذلك وهي تراقب عن كثب خطوط نقل الطاقة ساعية إلي استتباب الأمن المستدام في المنطقة.

انتهي** ع ج**2344

