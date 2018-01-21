انقاذ 9 متسلقي جبال كانوا قد فقدوا في مرتفعات نايبند بطبس شرق ايران

بيرجند / 21 كانون الثاني / يناير /ارنا-
تمكنت فرق الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر الايراني من انقاذ 9 متسلقي جبال كان قد فقدوا في مرتفعات نايبند بطبس التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية الواقعة شرق ايران.

وقال رئيس دائرة جمعية الهلال الاحمر في طبس حسين هاديان انه عند الساعة الرابعة والنصف من فجر السبت بالتوقيت المحلي (الواحدة فجرا بتوقيت غرينتش) وبعد تلقي تقرير بفقدان 9 متسلقي جبال في مرتفعات نايبند بطبس، تم علي الفور توجيه فريق اغاثة والنقاذ جبلي الي المنطقة للبحث عنهم.
واضاف هاديان، ان فريق الاغاثة والانقاذ قطع مسافة 240 كم للوصول الي مكان الحادث واضاف، انه عند الساعة السابعة صباحا بدات عملية البحث وبعد مضي نحو 9 ساعات تم العثور علي متسلقي الجبال.
ونصح هاديان متسلقي الجبال ليصحبوا معهم ادلاء يعرفون طبيعة المنطقة والمرتفعات فيها او ان يبادروا الي التسلق بمعية فرق ذات خبرة بالمنطقة.
يذكر ان مرتفعات نايبند تمتاز بطبيعتها الجرداء القاسية وهنالك مناطق تنقطع فيها الاتصالات الراديوية.
ويبلغ ارتفاع قمة نايبند 3005 امتار في الجهة الشمالية الغربية لمدينة نايبند علي بعد 260 كم من مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية الواقعة شرق ايران.
انتهي ** 2342



برچسب ها

كليات

متسلقي جبال

مرتفعات نايبند

طبس

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

انقاذ 9 متسلقي جبال كانوا قد فقدوا في مرتفعات نايبند بطبس شرق ايران

معظم المشاهدات

ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

البارزاني يجتمع مع العبادي في بغداد، ويتوجه غدا الي طهران

البارزاني يجتمع مع العبادي في بغداد، ويتوجه غدا الي طهران

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

نیجیرفان بارزانی سیزور طهران

مصدر مسؤول فی كردستان العراق :

نیجیرفان بارزانی سیزور طهران

ايران تجري محادثات مع دول الخليج الفارسي لتصدير الكهرباء اليها

ايران تجري محادثات مع دول الخليج الفارسي لتصدير الكهرباء اليها

أحدث الأخبار

انقاذ 9 متسلقي جبال كانوا قد فقدوا في مرتفعات نايبند بطبس شرق ايران

انقاذ 9 متسلقي جبال كانوا قد فقدوا في مرتفعات نايبند بطبس شرق ايران

مسؤول یعلن انقاذ 9 صیادین ایرانیین فی میاه بحر عمان

مسؤول یعلن انقاذ 9 صیادین ایرانیین فی میاه بحر عمان

سوريا تبرم اتفاقا مع شركة إيرانية لاستيراد جرارات

سوريا تبرم اتفاقا مع شركة إيرانية لاستيراد جرارات

سورية تنفي ان تكون تركيا ابلغتها بالعملية العسكرية في عفرين

سورية تنفي ان تكون تركيا ابلغتها بالعملية العسكرية في عفرين

هجوم علي فندق في كابول ومقتل مدنيين واحتجاز رهائن

هجوم علي فندق في كابول ومقتل مدنيين واحتجاز رهائن

موضوعات مرتبط