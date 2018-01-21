انقاذ 9 متسلقي جبال كانوا قد فقدوا في مرتفعات نايبند بطبس شرق ايران

وقال رئيس دائرة جمعية الهلال الاحمر في طبس حسين هاديان انه عند الساعة الرابعة والنصف من فجر السبت بالتوقيت المحلي (الواحدة فجرا بتوقيت غرينتش) وبعد تلقي تقرير بفقدان 9 متسلقي جبال في مرتفعات نايبند بطبس، تم علي الفور توجيه فريق اغاثة والنقاذ جبلي الي المنطقة للبحث عنهم.

واضاف هاديان، ان فريق الاغاثة والانقاذ قطع مسافة 240 كم للوصول الي مكان الحادث واضاف، انه عند الساعة السابعة صباحا بدات عملية البحث وبعد مضي نحو 9 ساعات تم العثور علي متسلقي الجبال.

ونصح هاديان متسلقي الجبال ليصحبوا معهم ادلاء يعرفون طبيعة المنطقة والمرتفعات فيها او ان يبادروا الي التسلق بمعية فرق ذات خبرة بالمنطقة.

يذكر ان مرتفعات نايبند تمتاز بطبيعتها الجرداء القاسية وهنالك مناطق تنقطع فيها الاتصالات الراديوية.

ويبلغ ارتفاع قمة نايبند 3005 امتار في الجهة الشمالية الغربية لمدينة نايبند علي بعد 260 كم من مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية الواقعة شرق ايران.

انتهي ** 2342

