سورية تنفي ان تكون تركيا ابلغتها بالعملية العسكرية في عفرين

طهران / 21 كانون الثاني / يناير /ارنا-
أدانت سورية بشدة الهجوم العسكري التركي علي مدينة عفرين، مطالبة المجتمع الدولي بإدانته واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فوراً.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم إن “الجمهورية العربية السورية تدين بشدة العدوان التركي الغاشم علي مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية” معتبرا أن 'هذا العدوان يمثل الخطوة الأحدث في الاعتداءات التركية علي السيادة السورية'.
وأضاف المصدر أن “سورية تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بهذه العملية العسكرية التي هي جزء من مسلسل الأكاذيب التي اعتدنا عليها من النظام التركي”.
واختتم المصدر تصريحه بالقول إن “سورية تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان التركي واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا”.
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سورية تنفي ان تكون تركيا ابلغتها بالعملية العسكرية في عفرين

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