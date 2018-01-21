هجوم علي فندق في كابول ومقتل مدنيين واحتجاز رهائن

طهران / 21 كانون الثاني / يناير /ارنا-
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مساء السبت ، عن مقتل عدد من الأشخاص واحتجاز البعض كرهائن بعد هجوم علي فندق بالعاصمة كابول.

وأفادت قناة 'طلوع' الأفغانية بأن 'الداخلية الأفغانية تؤكد قيام مسلحين بقتل عدد من المدنيين واحتجاز رهائن بفندق انتركونتيننتال بالعاصمة كابول'.
كما نقلت القناة عن نجيب دانش، الناطق باسم الوزارة، قوله إن 'قوات الشرطة أغلقت المنطقة المحيطة بالفندق'.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن مجموعة من 3 أو 4 مسلحين هاجمت فندق انتركونتيننتال وتبادلت إطلاق النار مع قوات الأمن.
وقال المتحدث نجيب دانيش إن تفاصيل الهجوم لم تتضح ولم ترد أي معلومات بشأن الضحايا لكن هناك انتحاريين ضمن المهاجمين، حسب رويترز.
وتفيد احد الانباء بان 15 مدنيا قد لقوا مصرعهم اضافة الي اثنين من المهاجمين.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

كابول

مقتل مدنيين

احتجاز رهائن

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

هجوم علي فندق في كابول ومقتل مدنيين واحتجاز رهائن

معظم المشاهدات

ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

البارزاني يجتمع مع العبادي في بغداد، ويتوجه غدا الي طهران

البارزاني يجتمع مع العبادي في بغداد، ويتوجه غدا الي طهران

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

نیجیرفان بارزانی سیزور طهران

مصدر مسؤول فی كردستان العراق :

نیجیرفان بارزانی سیزور طهران

ايران تجري محادثات مع دول الخليج الفارسي لتصدير الكهرباء اليها

ايران تجري محادثات مع دول الخليج الفارسي لتصدير الكهرباء اليها

أحدث الأخبار

انقاذ 9 متسلقي جبال كانوا قد فقدوا في مرتفعات نايبند بطبس شرق ايران

انقاذ 9 متسلقي جبال كانوا قد فقدوا في مرتفعات نايبند بطبس شرق ايران

مسؤول یعلن انقاذ 9 صیادین ایرانیین فی میاه بحر عمان

مسؤول یعلن انقاذ 9 صیادین ایرانیین فی میاه بحر عمان

سوريا تبرم اتفاقا مع شركة إيرانية لاستيراد جرارات

سوريا تبرم اتفاقا مع شركة إيرانية لاستيراد جرارات

سورية تنفي ان تكون تركيا ابلغتها بالعملية العسكرية في عفرين

سورية تنفي ان تكون تركيا ابلغتها بالعملية العسكرية في عفرين

هجوم علي فندق في كابول ومقتل مدنيين واحتجاز رهائن

هجوم علي فندق في كابول ومقتل مدنيين واحتجاز رهائن

موضوعات مرتبط