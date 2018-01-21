الجيش السوري والحلفاء يحاصرون المسلحين في جيب تبلغ مساحته حوالي 1200 كم2

طهران / 21 كانون الثاني / يناير/ارنا-
تمكنت قوات الجيش السوري والحلفاء من محاصرة المسلحين في جيب تبلغ مساحته حوالي 1200 كم مربع.

وافادت 'المنار' نقلا عن الاعلام الحربي انه وبعد سيطرة قوات الجيش السوري وحلفائه علي قرية “أم تينة” في ريف حلب الجنوبي تقترب القوات من الالتقاء عند محور قرية “أم جورة ” بالقرب من مطار أبو الضهور العسكري بالتوازي مع شن قوات أخري هجوما باتجاه المطار، وبالتالي حصار المسلحين في جيب تبلغ مساحته حوالي 1200 كم2، يمتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب، إلي غرب سنجار في ريف إدلب، وصولا لشمال السعن بريف حماة.
يشار إلي أن الجيب تسيطر علي أكثر من ثلثيه “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها والقسم المتبقي يخضع لسيطرة ما تبقي من مجموعات داعش.
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الجيش السوري والحلفاء يحاصرون المسلحين في جيب تبلغ مساحته حوالي 1200 كم2

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