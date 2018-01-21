عشرات القتلي والجرحي من المرتزقة السودانیین فی میدی والجوف بالیمن

طهران / 21 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
لقی العشرات من المرتزقة السودانیین والمنافقین مصارعهم السبت بینهم قیادات بعملیات قصف مدفعی وقنص علي أیدی الجیش الیمنی واللجان الشعبیة شمال صحراء میدی.

وأفاد مصدر عسكری لـ ' المسیرة نت ' عن قتلي وجرحي فی صفوف قیادات المرتزقة السودانیین والمنافقین إثر قصف مدفعی علي تجمعاتهم شمال صحراء میدی.
وأضاف المصدر أن وحدة القناصة التابعة للجیش واللجان الشعبیة تمكنت من قنص 32 مرتزقا شمال صحراء میدی خلال الأسبوعین الماضیین.
وفی الجوف قال المصدر إن قوة الإسناد المدفعی للجیش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان فی المهاشمة بمدیریة خب والشعف.
وكان الجیش الیمنی واللجان الشعبیة قد تمكنوا أول أمس من كسر زحف كبیر علي میدی استمر لأكثر من 5 ساعات وبمساندة الطیران الحربی والأباتشی، ما أسفر عن مصرع وجرح أعداد كبیرة من الجیش السودانی والمرتزقة أثناء التصدی لمحاولة زحف علي المزارع وقري المخازن بمیدی، كما تم تدمیر 5 أطقم وإعطاب آلیتین وإحراق مخزن أسلحة للمرتزقة خلال عملیة الزحف الفاشلة.
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عشرات القتلي والجرحي من المرتزقة السودانیین فی میدی والجوف بالیمن

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